James Rhodes mantiene su oferta de compra del piso de Maricarmen

Decenas de personas durante una concentración frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Activistas antidesahucios de la Comunidad de Madrid han convocado una concentración frente al ático - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pianista James Rhodes ha contestado a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL que mantiene en firme su oferta de compra de la vivienda del 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde hasta hace tres días residió a lo largo de 71 años la octogenaria Maricarmen Abascal.

"Lo ideal sería hacerlo todo lo más rápido posible para Maricarmen", ha planteado Rhodes a través de las redes sociales en un mensaje dirigido a Urbagestión, empresa que le explicaba por la misma vía que habían presentado una oferta al Ayuntamiento de Madrid.

Lo que proponían al Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida era que el piso del que fue desahuciada Maricarmen pasara a formar parte del programa municipal ReViva para dar a la anciana una "alternativa habitacional estable y asequible".

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no puede aceptar la propuesta de Urbagestión para Maricarmen por inviable técnica y jurídicamente aunque sí ha conseguido que la empresa se siente el lunes con representantes de la vecina en una reunión con la mediación de los profesionales de EMVS Madrid.

"LA VIVIENDA NO ESTÁ EN VENTA"

En la tarde de ayer la empresa emitió un comunicado desgrananando el ofrecimiento al Ayuntamiento además de un mensaje a Rhodes. Le agradecían su interés pero apostillando que cuando llegaron sus correos electrónicos "el lanzamiento ya se había producido", unido a la saturación de los servidores que han registrado estos días ante los "cientos de correos masivos".

"La vivienda no está en venta", subrayaban. Tras conocerse la propuesta de la empresa, James Rhodes utilizaba las redes sociales para trasladar que, "si por cualquier motivo el plan no funciona", su oferta "sigue en pie".

MANIFESTACIÓN 'NI UNA MARICARMEN MÁS'

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado este sábado una manifestación bajo el lema 'Ni una Maricarmen más' para exigir la aprobación inmediata en el Consejo de Ministros del martes el que han denominado como 'Decreto Maricarmen'.

Ese decreto debería incluir, apunta el Sindicato, la renovación automática de todos los contratos de alquiler para convertirlos en indefinidos; acabar con los desahucios sin alternativa habitacional; medidas antiestafas y congelación de los actuales precios del alquiler.