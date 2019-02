Joaquín Leguina asegura que la Comunidad, tras años de gobierno del PP, "está mejor"

Publicado 27/02/2019 10:45:53 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquin Leguina ha asegurado que la Comunidad de Madrid está tras años de gobiernos del PP "está mejor", aunque discrepe de sus exdirigentes, y entre los motivos ha destacado la ampliación del Metro de Madrid bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón.

En un desayuno informativo, celebrado en Madrid, en el que ha presentado a la candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, Leguina ha hecho hincapié en que acude a esta cita porque la 'popular' se lo había pedido y ha ironizado que ha sido porque ella ha buscado "por ahí y no ha encontrado" a ningún otro expresidente que no fuera del PP. "El único he sido yo y por algo será", ha dicho el exdirigente socialista, para posteriormente defender su gestión de la puesta en marcha del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

A continuación, ha incidido en que Díaz Ayuso defenderá la existencia de la Comunidad de Madrid y propuestas para mejorar cuestión catalán y frente a ello pone a "la otra derecha" que ha movido pieza "por la demagogia", al sostener que "sobran" las autonomías, en referencia a Vox. "Con qué alegría se pregona esa idea", ha clamado.

En este punto, ha hecho hincapié en que en Madrid no hay "nacionalistas", ni "nada identitario", y ha reivindicado frente a ello "la democracia y el diálogo". Por ello, ha ensalzado la figura de Díaz Ayuso que "no es sectaria, es democráta".

Por su parte, al comienzo de su intervención la candidata del PP ha indicado que Leguina ha sido "muy amable y generoso" con ella. "Para quien aspira a presidir la Comunidad de Madrid, ser presentada por quien ha sido el primer presidente autonómico supone mucho más que un gran honor", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que tenía "cinco años cuando Joaquín Leguina fue elegido presidente en 1983" y aunque, por ello, no le votó tiene su "afecto y admiración" tanto como "político, como intelectual y escritor, y como persona".

"Joaquín Leguina ha demostrado, que todo se puede lograr con ideas y convicciones y con el valor cívico de defenderlas, tanto a favor como en contra de la corriente. Y como persona, además de su simpatía y jovialidad, ha demostrado que se pueden defender las ideas propias sin caer en el sectarismo ni en el populismo", ha remarcado.

Así, ha puesto de manifiesto que los que piensan distinto "pueden coincidir en objetivos superiores a los partidistas, sobre todo las nacionales". Y que, defiende que "dentro de lo que es una nación, la convivencia se tiene que preservar por encima de las diferencias, por profundas y legítimas que estas sean".