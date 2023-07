Juan Luis Guerra pone a bailar a 18.000 personas que llenaron anoche el festival Río Babel

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dominicano Juan Luis Guerra fue ayer el protagonista de la segunda jornada del festival Río Babel, que se celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, que puso a bailar anoche a 18.000 personas, mil más que el viernes, según datos de la organización.

Los mexicanos 'La Santa Cecilia' inauguraron el festival a base de ritmos latinos, donde la cumbia, la bossa nova o incluso el jazz y el rock hicieron acto de presencia. Los siguientes fueron el dúo colombiano Aterciopelados, poseedor de tres Grammys Latinos y seis nominaciones, que hizo un repaso a lo largo de sus 30 años de trayectoria con un público entregado que coreó todas sus canciones.

Justo después, Mr. Kilombo saltaba al escenario, animando a todos los presentes con un repertorio en el que no faltaron temas como 'Cabecita Loca', 'En Plena Calle' o 'Tiempo al Tiempo'.

Mientras tanto, en el espacio Babel Comedy, se inauguró con La Ruina y Charlie Pee. Lalachus, Patricia Galván y Jorge Ponce fueron los encargados de llevar el humor a la carpa, que este año ha duplicado su tamaño respecto al año anterior debido al éxito de la primera convocatoria.

Después, Guitarricadelafuente atrapó a los asistentes al atardecer con canciones como 'ABC', 'Conticinio' o su último sencillo 'Romancera', además de regalar una versión muy emotiva del mítico tema 'A tu manera'. Menos público atrajeron los madrileños Tremenda Jauría, que animaban el escenario con su electrocumbia combativa, poniendo a perrear a gran parte de los asistentes.

Llegados a este momento, era el turno para la actuación más esperada de la noche. Juan Luis Guerra, acompañado por su banda 4.40, arrancaba su show con 'Rosalía', 'La travesía' y 'La llave de mi corazón'. Todo ello acompañado de catorce músicos sobre el escenario.

El artista dominicano ha hecho bailar a todos los presentes, al igual que los ha llevado años atrás al recuperar grandes temas como 'Para ti', 'Ojalá que llueva' o 'Bachata rosa'. El concierto, de casi hora y media de duración, terminó con 'La bilirrubina', con miles de personas cantando al unísono y con los brazos en alto totalmente coordinados.

La organización ha declarado "sentirse orgullosa y con el sentimiento de haber alcanzado su propósito más que nunca, ya que Río Babel nacía en 2017 con el fin de tender puentes entre Latinoamérica y España, por lo que haber contado con Juan Luis Guerra, uno de los mayores exponentes musicales del continente latino, supone cumplir un sueño".

A continuación, fue el turno de Eskorzo. Los granadinos, con más de 27 años de trayectoria, supieron mantener al público arriba con canciones como 'Tu Amor Me Está Matando' o 'Cumbia Caníbal'. Macaco era el encargado de cerrar el día de hoy con un concierto en el que no faltaron grandes clásicos como 'Moving' o 'Love Is The Only Way', pero también temas más actuales de su último disco 'Vuélame el Corazón'.

Con esta actuación, terminaba la segunda jornada de Río Babel, que hoy pondrá fin con las esperadas actuaciones de Jamiroquai, Alizzz, Bomba Estéreo o La M.O.D.A., entre otros. Y con Ana Morgade y La Pija y La Quinqui en el escenario Comedy, que presentarán Inés Hernand e Iggy Rubín.