Una jueza abre una pieza separada para volcar los dispositivos del profesor detenido por agresión sexual

Archivo - Fachada de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto una pieza separada para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedan al volcado del material que el profesor de un colegio del barrio madrileño de Malasaña de la capital investigado por presuntos delitos sexuales contra menores pudiera tener almacenado en distintos dispositivos digitales.

Según informan fuentes jurídicas, la jueza acordó el pasado viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza del docente, detenido a mediados de mes por su presunta implicación en varios delitos de índole sexual contra menores. La investigación se encuentra en una fase inicial y la calificación penal de los hechos podría variar a medida que se practiquen nuevas diligencias.

La Policía Nacional informó el martes de la detención de un profesor de Secundaria de un colegio religioso de Madrid acusado de varios delitos de agresión sexual contra menores de 16 años años, prostitución y pornografía infantil, así como 'child grooming'.

En el marco de la instrucción, los agentes ya han llevado a cabo, con autorización judicial, una entrada y registro en el domicilio del investigado, donde incautaron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos.

La Policía Nacional ha identificado hasta el momento al menos a nueve presuntas víctimas, de entre 12 y 15 años, a las que ya ha tomado declaración. Los investigadores han localizado además a otras posibles víctimas, por lo que no descartan que puedan formularse nuevas acusaciones contra el sospechoso.

El detenido es un hombre español de 37 años con antecedentes por hechos similares, según fuentes policiales. La investigación se centra en presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, prostitución y pornografía infantil, así como child grooming.

La magistrada ofrecerá próximamente a las familias supuestamente afectadas las correspondientes acciones legales para que puedan personarse en el procedimiento.

COLABORACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

Por su parte, el colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón, donde trabajaba el profesor, ha defendido su colaboración con la Policía Nacional desde que tuvo conocimiento de los hechos y ha asegurado que seguirá aportando la información que le sea requerida para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado, la dirección del centro ha explicado que se puso en contacto con la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tan pronto como tuvo conocimiento de testimonios e indicios sobre posibles conductas irregulares atribuidas a un antiguo profesor de Secundaria.

El colegio ha condenado de forma inequívoca los hechos investigados y ha señalado que ha habilitado canales directos de escucha y asistencia personalizada para ofrecer apoyo, atención psicopedagógica y orientación a los alumnos y sus familias.

Asimismo, ha apelado a la responsabilidad y a la sensibilidad en el tratamiento informativo del caso para salvaguardar la intimidad y el bienestar de los menores afectados y de sus familias.