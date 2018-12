El jugador del Real Madrid Dani Carvajal, Hijo Predilecto de Leganés: "Esto me vincula eternamente"

Publicado 04/12/2018 15:50:57 CET

El futbolista recibió anoche la distinción, junto a los ponentes de la Constitución de 1978, que recibieron la Medalla de Oro

LEGANÉS, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador leganense del Real Madrid CF y de la Selección Española, Dani Carvajal, recibió este lunes el título de Hijo Predilecto del Municipio, un honor que, según dijo, le vinculará "eternamente a Leganés".

"Estoy aquí gracias a la distinción que me han concedido en Leganés, una gran ciudad, mi ciudad, el lugar donde me he criado y donde han nacido mis sueños que, a día de hoy, he cumplido", manifestó en el acto de entrega de honores del Ayuntamiento posterior a la celebración del Día de la Constitución.

Tras ello declaró: "Esta distinción es un motivo más para sentirme eternamente vinculado a Leganés".

De igual forma, recibió el título de Hijo Predilecto de la Villa el vecino de 104 años Salustiano Toribio, quien expresó su deseo de que "este privilegio también lo disfrute todo el pueblo de Leganés".

El vecino, que se describió como "una persona de campo", dijo que estuvo "exiliado" en Francia. "Volví a la misma casa donde trabajé, entré a los 10 años y me jubilé a los 66", señaló.

Mientras, el exconcejal leganense y activista Manuel Espinar fue distinguido con el título de Hijo Adoptivo de la Villa de Leganés a título póstumo.

En nombre de Espinar, quien fallecía el pasado mes de octubre, recogía el galardón su amigo Jesús Pérez Pérez. "No se entendería ninguna de las luchas por causas justas en Leganés ni en otros municipios alrededor en los últimos 35 años sin la figura de Manuel Espinar", describía.

"ESPÍRITU DE CONSENSO"

Durante su intervención, Santiago Llorente apeló "al espíritu de consenso, concordia y trabajo en equipo para mejorar la ciudad". "Celebramos el 40 aniversario de la Constitución. Es la que ha hecho posible la justicia social, el Estado de bienestar y la pluralidad de nuestra sociedad y ése es el papel que debe seguir realizando. Sin embargo, nuestra sociedad no es la misma y por eso es necesaria su reforma", destacó el alcalde en su intervención.

Durante el acto, la Corporación hizo entrega también de la Medalla de Oro de la Ciudad a los siete 'padres' de la Constitución Española de 1978: Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, Gregorio Peces-Barba Martínez, Jordi Solé Tura, Manuel Fraga Iribarne y Miquel Roca i Junyent.