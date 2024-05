La Justicia confirma el archivo de la denuncia contra el socialista Javier Guardiola por supuesta agresión sexual

La denunciante acusó también al exconcejal Chema Dávila de un supuesto abuso sexual y será juzgado en junio



MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la denuncia interpuesta por una militante del PSOE contra el socialista Javier Guardiola por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual en relaciona una supuesta agresión sexual.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, por el que los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por la víctima contra el auto, del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa.

Los magistrados exponen que no existe "un testimonio consistente de la denunciante", que no cuenta con corroboración y que no existen datos para poder concluir que tuviera "afectada su capacidad de conocimiento y decisión por la supuesta ingesta de pastillas".

Se da la circunstancia de que la denunciante es la misma militante que acusó al exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Chema Dávila de supuestos tocamientos. Dávila fue expulsado por el partido y será juzgado el próximo 6 de junio. La Fiscalía de Madrid solicita año y medio de prisión.

La denuncia contra Javier Guardiola parte de una joven militante de 27 años por unos hechos que se habrían producido la madrugada del 4 de septiembre de 2021.

Al parecer, la denuncia se interpuso año y medio después de los hechos tras hablar la supuesta víctima con una educadora y contarle que pasaron "cositas" con el investigado. La denunciante pensaba que como había ingerido pastillas, "no podía haber consentido un acto o una relación sexual".

En el marco de la instrucción, la jueza dictó un auto de inhibición al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al tratarse el investigado entonces de un diputado autonómico con condición de aforado. En la resolución acordaba elevar exposición razonada, junto con el texto íntegro de las actuaciones por si "los hechos podrían constituir un delito contra la libertad sexual".

En setiembre de 2023, el TSJM ordenó a la magistrado investigar al exparlamentario madrileño por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual tras rechazar la inhibición planteada.