La Justicia ordena a la UCO cotejar los datos fiscales y de la Seguridad Social de González Amador

Archivo - La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el empresario Alberto González Amador en el marco de la pieza separada por la presunta comisión de delitos de corrupción en los negocios incluya el cotejo de datos tributarios y de la Tesorería General de la Seguridad Social, además de la relativa a información bancaria que ya se había autorizado en la instrucción.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados estiman un recurso de la Fiscalía de Madrid y revocan la decisión del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que había autorizado a la UCO a recabar información bancaria, pero había pospuesto el examen de los datos fiscales y de la Seguridad Social al resultado de las primeras pesquisas sobre las cuentas.

La Sección Tercera considera necesario analizar conjuntamente estos ámbitos de información para avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados y permitir que la investigación concluya con la mayor celeridad posible.

La resolución se enmarca en la pieza separada abierta para investigar posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales vinculadas a González Amador y a varias sociedades.

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE OPERACIONES EMPRESARIALES

La investigación se centra, entre otros aspectos, en la adquisición en diciembre de 2020 de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros. La operación está bajo investigación ante la posibilidad de que hubiera servido para satisfacer una presunta comisión a un directivo relacionado con Quirón Prevención por sus vínculos comerciales con el empresario.

La causa también examina la evolución de los ingresos de Maxwell Cremona, sociedad vinculada a González Amador, y distintas operaciones mercantiles relacionadas con la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia y con contratos con Quirón Prevención.

En junio, el Juzgado de Instrucción número 19 autorizó a la UCO a recabar información bancaria desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad de las personas y sociedades relacionadas con la investigación. Los investigadores habían solicitado, además, información tributaria y datos de la Tesorería General de la Seguridad Social para reconstruir los movimientos de fondos y analizar la evolución patrimonial de los investigados.

El instructor Antonio Viejo consideró entonces prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias y dejó para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a los datos fiscales y laborales.

La Audiencia Provincial estima ahora el recurso de la Fiscalía para que esas fuentes de información puedan examinarse de forma conjunta, con el objetivo de facilitar el avance de las diligencias policiales.

En abril de 2025, González Amador declaró ante la entonces jueza Inmaculada Iglesias, ante la que documentó los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó que los hubiera ocultado a través de una sociedad instrumental para eludir el pago de impuestos.

El empresario defendió la legalidad de sus ingresos y sostuvo que la adquisición de Círculo de Belleza, por cerca de medio millón de euros, respondía al valor de su red de distribución, que incluía farmacias. Además, afirmó que la inspección de Hacienda "jamás" había solicitado los contratos de distribución de esta mercantil.