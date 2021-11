Lasquetty acusa a Sánchez de "maltratar Madrid" en PGE: "A Cataluña todo es darle inversiones, a Madrid a castigarla"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "maltratar" a Madrid en los Presupuestos Generales del Estado, porque "a Cataluña todo es darle inversiones y a Madrid, a castigarla".

"Cuando Sánchez ha tomado decisiones ha maltratado a Madrid y donde se ve mejor es en el Cercanías, que no ha hecho ni una sola mejora en la inversión de trenes y estaciones (...) A Cataluña todo es darle inversiones del Estado, lo mismo a Valencia, pero a Madrid a castigarla y perjudicarla, cuando perjudicar a Madrid es perjudicar a toda España", ha lanzado Lasquetty en declaraciones a los periodistas tras visitar uno de los establecimientos que ha recibido ayudas de la Comunidad para acabar con los ERTE.

En cuanto a financiación autonómica, el consejero ha indicado que se han reunido todos los consejeros de Hacienda del PP y han llegado a la conclusión de que si el Gobierno central quiere cambiar el sistema de financiación autonómica debe hablar primero con todas las comunidades autónomas "a la vez".

"No vale que pacte con los independentistas catalanes por su lado y al os demás lo que sobre. Eso no puede ser, no puede haber privilegios y queremos que se respete nuestra capacidad para seguir bajando impuestos", ha defendido Lasquetty.