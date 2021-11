Lasquetty critica que Díaz, "para darse una alegría ideológica al cuerpo", vaya a dejar sin trabajo a miles de personas

Dice que Escrivá sabe perfectamente qué reforma requieren las pensiones y "no es una derrama"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "para darse una alegría ideológica al cuerpo", vaya a "dejar sin trabajo a centenares de miles de personas", al derogar la reforma laboral.

En una entrevista con Europa Press, el consejero madrileño ha hecho hincapié en que "España tiene un derecho laboral más rígido que el de la mayor parte de Europa", lo que sitúa al país "en una situación de desventaja". A su parecer, gracias a la reforma del año 2012 esto mejoró pero ahora quieren "retroceder en el tiempo a un sistema, incluso a una mentalidad de trabajo, de cuando España era totalmente distinta".

Para Lasquetty, quieren poner "unas condiciones absolutamente infranqueables como barrera para quien quiere empezar a trabajar, a quien se lo pone muy difícil cualquier endurecimiento de las reglas del mercado de trabajo", y también a quien acaba de empezar a trabajar "porque si a una empresa la cargan con unos costes laborales que no se pueden permitir van a tener que prescindir de trabajadores". "Eso es un horror", ha calificado.

El titular de Economía no concibe que "para darse una alegría ideológica al cuerpo Podemos o Yolanda Díaz, dejen fuera del trabajo a centenares de miles de personas". "Es para pensarse muy bien la responsabilidad que van a asumir", ha apuntado a continuación.

REFORMA SISTEMA PENSIONES

Por otra parte, preguntado por la propuesta del Gobierno de elevar las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones, ha subrayado que el sistema de pensiones lo que necesita es "una reforma" y no que se mantenga algo que está "mal concebido".

Para Lasquetty, el problema de que no vaya a haber gente suficiente para pagar las pensiones no se puede suplir "con una especie de derrama". Considera que eso es "una chapuza impropia" de alguien como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se presentaba a sí mismo "como muy serio y muy riguroso". "El señor Escrivá sabe perfectamente qué reformas necesita el sistema de pensiones y, desde luego, no es una derrama", ha sentenciado.