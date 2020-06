Los letrados de la Administración de Justicia de Madrid discrepan de que se les impongan sus vacaciones

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los letrados de la Administración de Justicia de Madrid han mostrado su rechazo a la circular del Ministerio de Justicia en la que se les imponen el periodo vacaciones y han reprochado que siendo los que hasta ahora han acudido físicamente a las sedes judiciales, ahora se les "castigue discrecionalmente", ha informado el colectivo en un comunicado.

El colectivo discrepa así de la circular publicada ayer de la Secretaría de la Administración de Justicia de Medidas Extraordinarias de Tramitación y Criterios excepcionales sobre la prestación del servicio.

Al respecto, han incidido en que durante estos meses han sacado "adelante" los juzgados y ahora "se les castiga discrecionalmente", teniendo que coger unas vacaciones en un periodo impuesto y sin margen de elección haciendo imposible conciliar nuestra vida profesional y familiar. "Hay que insistir en que las vacaciones no son un lujo prescindible. Es un derecho de todos", han recalcado los letrados, quienes han recalcado que a pesar de las circunstancias nunca se ha dejado de prestar los servicios.

"El Ministerio de Justicia se empecina en mantener agosto hábil, mientras que todos los sectores profesionales abogados y procuradores reclaman la inhabilitación del mes de vacaciones por perjudicarles en sus derechos al descanso, e incluso el CGPJ o la fiscalía recomienda a los jueces y fiscales concentrar vacaciones en agosto, dejando elección", han criticado.

Por ello, consideran esta circular "una falta de respeto total hacia los Letrados de la Administración de Justicia" y lo único que refleja es "el precio de la imprevisión". "Todo por no rectificar sobre una decisión absolutamente carente de fundamento como es habilitar agosto para inhabilitarlo en la práctica. Es el sí pero no. No se entiende", han reprochado.