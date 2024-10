Lobato critica el "personaje destructivo" de Ayuso tras su no a Sánchez y afea sus "excusas" para "no hacer su trabajo"

Convocará una reunión interparlamentaria del PSOE-M para analizar las necesidades de Madrid y "no permitir" que "no esté representada"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha criticado este lunes el "personaje destructivo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras negarse a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enmarcada en la rueda de reuniones con todos los mandatarios autonómicos desplegada desde hace meses.

"Cualquier excusa es buena para Ayuso para no hacer su trabajo, que es reunirse, escuchar, dialogar, exigir y reivindicar al presidente del Gobierno políticas públicas para Madrid, inversiones en Madrid, eso es lo que tiene que hacer una presidenta de la Comunidad de Madrid", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid.

A primera hora de la mañana la Comunidad enviaba un comunicado en el que informaba de que Ayuso no acudirá a este encuentro convocado para este viernes por considerar que el Ejecutivo central le ha "difamado" y por entender que se celebraría cuando ya se ha negociado con los partidos independentistas catalanes la "ruptura de la Hacienda común".

Para Lobato tras este movimiento trasluce una "falta de respeto institucional a todos los madrileños", ya que entiende que Ayuso debe "defenderlos a todos" y no solo a los que le han votado a ella. Ha recordado, además, que cuando se anunció que Sánchez arrancaba una rueda de encuentros con los líderes autonómicos --en su inmensa mayoría del PP-- Ayuso sugirió que no se debían acudir a estas reuniones.

"Ya inició ahí ese boicot, llamando a la sublevación a todos los presidentes de comunidades autónomas, que afortunadamente tienen mucho más nivel institucional y asumen de forma mucho más clara la responsabilidad de representar a todos los ciudadanos de sus comunidades autónomas, cosa que ella no sabe hacer", ha expuesto el socialista.

Lobato identifica en Ayuso un "personaje que la hace incapaz de defender a los madrileños, de trabajar por los madrileños reuniéndose con otras instituciones". Ha reprochado que la mandataria autonómica esté "obsesionada" con el Ejecutivo central y no sepa "hacer otra cosa que estar ahí peleando en el 'Street Fighter".

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA

Considera, además, que esta relación tiene "consecuencias" en que haya "un buen o un mal trabajo de coordinación" con otras administraciones. Frente a ello, ha anunciado que convocará ese mismo viernes una reunión interparlamentaria del PSOE-M (con los cargos de los distintos niveles administrativos) y "no permitir" que Madrid "no esté representada".

Ha indicado que el objetivo es analizar cuáles son los retos que tiene la Comunidad de Madrid en las principales competencias autonómicas como educación, sanidad, vivienda, transporte público, servicios sociales y dependencia; así como su relación con otras autonomías y el Gobierno central para mejorar el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, el PP de Madrid ha defendido la posición del a presidenta autonómica. El portavoz de los 'populares', Carlos Díaz-Pache, sostiene que "no hay motivo para ir", especialmente cuando se pretende tratar una financiación autonómica "pactada por la espalda con todos los independentistas".

PP VE DISTINTA LA SITUACIÓN DE AYUSO Y OTROS BARONES

"La deslealtad institucional es, precisamente, que desde el Gobierno central se insulte y se difame a la presidenta de una comunidad autónoma (...) Atacan gratuitamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid para tapar el lodo en el que está asumido tanto el Gobierno como el PSOE", ha lanzado Díaz-Pache.

También ha sostenido que los otros presidente autonómicos del PP "no están en la misma situación" que está Ayuso y que cada mandatario regional es "autónomo" para decidir cuándo asiste. Ha recalcado que no ve lógico acudir "tras los insultos y para no recibir nada".

VOX APOYA A AYUSO

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha señalado que le parece "correcto" que la presidenta rechace la reunión con un "Gobierno corrupto mafioso y golpista".

En esta línea, cree que habría que preguntar a los demás presidentes autonómicos por qué se han reunido con Pedro Sánchez, lo que considera que son "incoherencias" del PP. Más Madrid, por su parte, cree que este 'no' al presidente es la "enésima rabieta" de la presidenta que se mueve "por sus caprichos" y no "por su lealtad institucional".