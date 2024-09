Lobato trasladará a la Comisión Federal de Garantías el expediente de Posse tras la apertura de juicio oral

Apunta a la "coherencia" que ha guiado su gestión para confrontarla con la actitud del PP



MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha indicado este lunes que trasladará el expediente sobre la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse a la Comisión Federal de Ética y Garantías para que sea este órgano el que decida sobre su posible suspensión de militancia tras la apertura de juicio oral contra ella.

En declaraciones a los medios, el líder de los socialistas madrileños ha recalcado que, tal como dicen los estatutos del partido cuando se abre juicio oral a un militante, el expediente se remitirá a este órgano federal "para que tome las decisiones que allí correspondan".

La jueza de Instrucción número 1 de Móstoles ha abierto juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles y ocho exediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

Así, ha incidido en que su formación siempre ha actuado de esta manera, recalcando la "coherencia" que ha guiado su gestión para confrontarla con la actitud del PP en casos como el de Ana Millán tras la apertura de diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación a la causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción.

"Para mí lo fundamental en política es la coherencia, aunque escasee, por desgracia, y yo he tratado de ser coherente siempre. Desde hace dos años y medio vengo diciendo y haciendo lo mismo. El día que se abre juicio oral a un militante socialista de Madrid se traslada expediente automáticamente a la Comisión Federal de Garantías. Sin excepción", ha defendido.

SE PREGUNTA QUÉ HARÁ EL PP SI PROSPERAN DILIGENCIAS CONTRA MILLÁN

En este sentido, ha pedido la misma coherencia al resto de formación y se ha preguntado qué hará ahora el PP de Isabel Díaz Ayuso en el caso de Ana Millán, 'número tres' de los 'populares' madrileños, una vez que se han abierto estas diligencias.

"Vengo siendo tan coherente que incluso con los casos del PP, como el de Ana Millán, que ha estado imputada todo este tiempo, no se me ocurrió abrir la boca para criticar, ni denunciar, ni poner en evidencia nada, porque no se le había abierto proceso judicial. Y eso es la coherencia. Hacer lo mismo con los tuyos que con los de enfrente", ha insistido.

El Alto Tribunal madrileño ha recibido la causa relativa a dicha investigación de un juzgado de Navalcarnero con motivo de la condición de aforada de Millán. "Vamos a ver qué hace el Partido Popular cuando ahora ya sí se ha abierto un proceso judicial contra la 'número tres' del PP de Isabel Díaz Ayuso", ha zanjado.