Localizada en buen estado la segunda gemela desaparecida el miércoles en La Latina

Actualizado 14/05/2019 18:28:38 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado en buen estado de salud a Martha Osaro, la joven irlandesa de 26 años que desapareció el pasado miércoles junto a su hermana gemela por las calles del barrio madrileño de La Latina, han confirmado a Europa Press desde SOS Desaparecidos.

Martha y Mery Osaro desaparecieron el pasado 9 de mayo por ese conocido barrio, donde salieron a celebrar su cumpleaños, y donde se les perdió la pista por la noche. Como no respondían a sus llamadas ni mensajes, su hermana mayor, Jennifer, se trasladó a Madrid, donde el sábado a las 13 horas puso una denuncia en comisaría.

Ayer lunes localizó a Mary. Se encontraba físicamente bien y no ha sufrido agresiones, según ha confirmado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía. Sin embargo, en un vídeo colgado en Facebook Jennifer Osaro aseguró que su hermana está "traumatizada", pero que no puede dar más detalles.

"No puedo decir cómo ni dónde la he encontrado, sólo puedo decir que está muy traumatizada. Ahora mismo no confío en nadie. Habrá quién sabe más sobre el paradero de Martha pero lo oculta. Estamos muy preocupados por ella", añadía ayer la hermana mayor, que pedía a sus seguidores que recen por encontrarla.

Hoy, tras una pista de una viandante que afirmaba haber visto a Martha en una calle de Madrid, han podido localizarla. Se encontraba en buen estado de salud y no había sido agredida. Aún se desconocen las circunstancias que han rodeado este extraño caso, dónde han estado durante tantos días y por qué no fueron encontradas juntas. La Policía Nacional ha trabajado con la Interpol en este asunto.