López acusa al PP de "traicionar a la gente" al acudir a "manifestaciones ultra" pero no a las de Vivienda y Educación

1120429.1.260.149.20260926133306 El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en un diálogo con el director del Festival Internacional de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Púb - Diego Radames / Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha acusado al Partido Popular (PP) de "traicionar a la gente" al acudir a la 'Marcha por la Dignidad' en Madrid de este sábado, que ha calificado de "manifestación ultra", pero no hacerlo en cambio con las previstas para este fin de semana en la capital en favor de la Vivienda y la Educación.

La marcha de esta mañana, convocada por Sociedad Civil Española (SCE), ha reunido a unas 20.000 personas, según Delegación de Gobierno, en apoyo a Ceuta y para exigir elecciones ya. En ella han participado el líder de Vox, Santiago Abascal, y dirigentes del PP con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

Al respecto, el ministro ha asegurado que "nunca se va a ver al PP defendiendo la Vivienda o la Educación pero siempre se le va a ver en las manifestaciones ultras que se convocan para insultar". "Cada oveja con su pareja", ha apuntado en declaraciones a los medios antes de un acto de su formación en la capital .

En esta línea, ha criticado que Tellado haya acusado al Ejecutivo central de "traidor", y ha insistido en que es el partido liderado por Alberto Nuñez Feijóo "quien traiciona a Maricarmen", la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles en Madrid, "y a cientos de miles de personas que no se pueden pagar una vivienda" al "buscar áticos de lujo" para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es el PP, que se va con los ultras y que busca áticos de lujo para la presidenta en lugar de defender a los ciudadanos, quien traiciona a la Educación pública, quien traiciona a la Sanidad pública. Es quien traiciona a los ciudadanos para luego dar pingües beneficios a empresas que a su vez financian al entorno de Ayuso. Esa es la verdad. El PP es quien traiciona a este país, yéndose con la ultraderecha a insultar, en lugar de irse con los ciudadanos a defender el Estado del bienestar", ha añadido.