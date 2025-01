López (PSOE-M) tacha de "meme" a Ayuso y de "delirio" y "palabras absurdas" que diga que España va hacia una dictadura

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha tachado de "meme" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de "delirio" y "palabras gruesas, absurdas y ridículas" que asegure que España se aboca a una dictadura.

"Yo lamento que la Comunidad de Madrid tenga, más que una presidenta, un meme, que es lo que es Isabel Díaz Ayuso", ha lanzado López en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, en la que se ha referido a las críticas de la mandataria autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ayuso ha asegurado que una dictadura "no entra de un día para el siguiente, no se activa un botón y ya se está en dictadura", sino que "va poco a poco carcomiendo las instituciones, los contrapesos" de manera de que no se va dando cuenta y no dé tiempo a "analizar todos los escándalos que suceden".

López ha cargado contra Ayuso por cada día decir una "astracanada más grande que la otra", una situación que tachó el secretario general de los socialistas esta mañana en un acto previo de "delirio". "Falta sentido común, falta reflexión, falta seriedad, falta buena gestión, falta hacerse cargo del estado de ánimo y de los problemas de los ciudadanos y no estar todo el día alimentando polémicas estériles con palabras gruesas, absurdas, ridícula", ha lanzado ironizando con que "un día se es norcoreano y otro día es una dictadura".

Asimismo, ha acusado tanto al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid como a su pareja, Alberto González Amador, de "perseguir periodistas", apuntando sobre este último que "acaba de denunciar" a profesionales de la información.

"¿Qué hace Miguel Ángel Rodríguez? ¿Para quién trabaja? ¿Para la Comunidad de Madrid? ¿Para el novio de Ayuso? ¿Para quién trabaja? ¿Con qué medios? Hemos visto cómo se amenazan periodistas, cómo se persigue, desde luego, a quien persigue el delito", ha planteado Óscar López. Ha vuelto a insistir en que se está dejando de poner el foco en "el delito" --en referencia a González Amador-- y se ha acabado "investigando a quien persigue el delito" --en referencia a la causa en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos--.

Entiende el líder de los socialistas madrileños que hay que acabar con "esta política de mal gusto" y que Madrid deje de ser un "referente permanente" de los "insultos y la bronca permanente". "Madrid necesita buena gestión y hacerse cargo del interés general y no del de unos pocos, que es lo que pasa ahora", ha sentenciado el ministro.