La lotera del Palacio del Hielo vende y gana el 'Gordo' con la fecha del cumpleaños de su hijo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lotera de la administración número 522 del Palacio del Hielo, ubicado en el 77 de la calle Silvano, ha vendido El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año lleva la fecha del cumpleaños de su hijo Luis.

La administración, que lleva siete años bajo la gestión de Soledad, ha vendido un total de 100 décimos del 'Gordo', lo que supone un total de 40 millones de euros repartidos entre los clientes que han comprado el número 5.490.

"Es el día en el que parí", ha dicho Soledad al borde del llanto mientras su hijo Luis le sujetaba el brazo. "Desde que tenemos la administración este número ha sido una petición especial que llevamos siete años vendiendo", ha apuntado Luis mientras su madre suspiraba de emoción.

"Yo no me lo creo, la verdad", asegura Luis. Mientras, una clienta llora incrédula en la ventanilla: "He comprado todos los números que vende esta administración excepto el premiado".

Soledad ha dicho que ayer vendió el último décimo con El Gordo, y que ninguno fue adquirido por Internet. Mientras atiende a los medios, espera a que la administración le traiga la camiseta del primer premio, tras un error por el que le habían llevado la del tercero.

"Para una administración esto es mucha ilusión, prestigio y publicidad" ha celebrado Soledad en declaraciones a los medios tras un estrecho abrazo con la farmacéutica del local aledaño.

Entre besos y abrazos, Carmen, la empleada del puesto, ha pedido una botella de champán para descorcharla frente a la cristalera de la administración, con la que ha terminado rociando a todos los curiosos que se acercaban mientras saltaba de alegría.

No es la primera vez que esta administración reparte un premio. Ya lo hizo el 14 de septiembre de 2019 cuando la administración fue agraciada con el primer premio en el sorteo de Lotería Nacional del Sábado, así como dos quintos premios que fueron vendidos en dos sorteos de Navidad diferentes.