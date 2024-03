Mad Cool Talent celebra la próxima semana tres finales en directo para elegir a sus ganadores

Los días 13, 14 y 15 de marzo los 15 finalistas se disputarán formar parte del cartel de Mad Cool Festival 2024 en Jaguar (Lula Club)



MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mad Cool Talent by Vibra Mahou arranca la última fase del concurso y presentará a los finalistas en tres finales en directo los días 13, 14 y 15 de marzo en Jaguar (Lula Club) de Madrid con entrada libre, ha informado hoy la organización en una nota de prensa.

De entre las 15 propuestas finalistas, el jurado elegirá el 19 de marzo a los 6 ganadores que se subirán a uno de los escenarios de Mad Cool Festival 2024.

Tras la apertura de inscripciones el pasado 22 de diciembre, el jurado profesional llevó a cabo una primera selección de 100 artistas, de entre los que el público, a través de sus votaciones, eligió a 25 semifinalistas. Fue aquí cuando el jurado dio su veredicto sobre los 15 seleccionados que pasaban a la final.

Cada uno de los tres días, cinco de esos finalistas se subirán al escenario para mostrar sus propuestas. Este año, los artistas seleccionados han sido: Atomic Rose, Patricia Lint, New Wave Kill, For Your Information, Lina de Sol, Lua de Santana, MAMBA, LUCY, Las Marikarmen, Not Found, Penélope, FUET!, L3MUR, XaviFornaguera y Michael Foster.

Los artistas ganadores compartirán line up del festival con artistas nacionales e internacionales de la talla de Avril Lavigne, Dua Lipa, Pearl Jam, Janelle Monáe o Rels B, entre otros, los días 10, 11, 12 y 13 de julio.

El miércoles 17 a partir de las 20 horas se subirán a los escenarios del Lula Club Mamba, Michael Foster, New Wave Kill, Lua de Santana y Lucy. El día siguiente Lina de Sol, Patricia Lint, Atomic Rose, For Your Information y L3mur. Y el viernes desde la misma hora los grupos Penélope, Xavi Fornaguera, Not Found, Las Marikarmen y Fuet!.