Madrid autorizará los trabajos arqueológicos en la parcela de Montecarmelo, a 12 metros del futuro cantón

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid va a autorizar los trabajos arqueológicos en la parcela de Montecarmelo, que se ubica a doce metros del lugar donde se va a construir el futuro cantón, según ha avanzado el diario 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

De esta forma, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad enviará en los próximos días al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una carta para autorizar los trabajos arqueológicos en el espacio de la parcela donde se proyecta el cantón de Montecarmelo donde el Ayuntamiento ha hallado "una anomalía compatible, por el tamaño, con la posible fosa donde descansarían los restos de los 451 brigadistas".

De esta forma, se autoriza "con carácter provisional y bajo control, supervisión y responsabilidad de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio".

La investigación se circunscribiría exclusivamente a la realización de sondeos en el interior de la anomalía, que se ubica a 12 metros del futuro cantón.

Se especifica en la carta que si hubiera restos humanos, la continuación de los trabajos y su eventual exhumación requerirían en todo caso de la autorización prevista en el artículo 18 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

CRITICA QUE EL GOBIERNO "NO CUMPLA" CON LA LEY

El Ayuntamiento de Madrid aseguró que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, "renunció" a investigar la posible existencia de una fosa con los restos de 451 brigadistas en los terrenos de Montecarmelo sobre los que se construirá un cantón de limpieza y reprochó que "no cumpla" con la ley.

Desde el área de Urbanismo han recordado que el pasado 29 de mayo el Ayuntamiento de Madrid remitió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la resolución de desestimiento de su investigación.

El 16 de febrero el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros y adjudicó a una empresa un contrato para la realización de sondeos arqueológicos en esta parcela, aunque aluden a la falta de documentación necesaria.

El 28 de febrero, la empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento de Madrid una ocupación temporal de este terreno para llevar a cabo el proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral. En su solicitud, adjuntaron el proyecto y detallaron que los trabajos se extenderán durante tres semanas, han detallado desde el área.

Unos días más tarde, tras analizar la solicitud, el Ayuntamiento requirió a la empresa que, en un plazo de 10 días, debía definir la superficie afectada y presentar la autorización específica de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Memoria Democrática.

Un mes más tarde la adjudicataria presentó un plano aproximado de la superficie a ocupar y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno, aunque desde el Ayuntamiento han defendido que no se aportó la autorización exigida por la Ley de Memoria Democrática.

El 11 de abril, el Ayuntamiento, tras no constatar que la empresa no había aportado la autorización requerida por la Ley, otorgó un nuevo plazo de 10 días y desde entonces no tiene constancia de que se haya presentado dicha autorización.

Por ello, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad informaron de que se ha declarado el desestimiento de la autorización de ocupación temporal de la parcela al no haberse cumplido por parte de la empresa adjudicataria y del Gobierno central "los requisitos legales que establece la Ley de Memoria Democrática aprobada por este mismo Ejecutivo en 2022". El Ayuntamiento remitió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la resolución de desestimiento .