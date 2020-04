MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha avanzado este viernes que el Ayuntamiento de Madrid convocará un comité de expertos "con lo mejor de la sociedad civil" con el objetivo de "tener el mejor de los asesoramientos técnicos" al abordar medidas para paliar la crisis del coronavirus.

Ha alabado durante su intervención en el pleno extraordinario sobre el Covid-19 en la capital que tanto el Gobierno municipal, con sus "errores", como la oposición, han estado a la altura de lo que se demandaba de ellos.

"Esto no nos va a dejar igual a nadie, no sé si saldremos mejor o peor. Hay veces que no tengo ganas de pensar cómo quedará Madrid, la verdad, me produce dolor por anticipado...", ha manifestado la vicealcaldesa madrileña, quien ha recordado que a causa de esta pandemia está muriendo "mucha gente", algo de lo que también "hay que hablar".

Además, ha vuelto a realizar un llamamiento a los grupos que componen la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) para unirse en un plan de choque social para paliar la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Para Villacís, "la necesidad de un pacto es evidente", y cree que si lo consiguen, Cibeles podrá "dar lecciones de lo que es política, y el Ayuntamiento puede ser un sitio para explicar que es posible llegar a un pacto".

"Desde el minuto uno no hemos parado, nos hemos volcado en ver qué podíamos hacer.

Al igual que yo he empezado hablando de la gente, tomamos la decisión de hablar a la sociedad como una sociedad madura", ha indicado.