Madrid espera elevar a Junta de Gobierno la norma de pisos turísticos "a finales de septiembre o primeros de octubre"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha avanzado este martes que se prevé elevar a Junta de Gobierno la nueva normativa para regular los pisos turísticos (VUT) "a finales de septiembre o primeros de octubre" y ha adelantado en las primeras semanas de septiembre es posible que se impongan las primeras sanciones por valor de 100.000 euros para reincidentes.

"El Ayuntamiento de Madrid ha sido la primera ciudad de España que ha puesto pie en pared a las viviendas de uso turístico, teniendo en cuenta que había generado un problema, especialmente de convivencia, pero también de reducción de la oferta de la vivienda de alquiler", ha subrayado Carabante durante una visita al Centro Deportivo Municipal (CDM) de Barajas, más conocido como 'el barco', en la que ha estado acompañado por el concejal del distrito de Barajas, Juan Peña.

El delegado ha recordado que en Madrid ya no se concede ninguna licencia de vivienda de uso turístico y, además, se informa a vecinos e inquilinos de la ubicación exacta de la vivienda de uso turístico, "de tal manera que cuando uno alquile sepa si tiene licencia o no" y ha subrayado que a ello se sumará ahora esa nueva normativa, cuyo texto está previsto elevar a Junta de Gobierno "a finales de septiembre o primeros de octubre" para su consulta pública.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, avanzó recientemente que se espera que en junio de 2025 esté lista la normativa de pisos turísticos en la ciudad de Madrid, que entre otras cuestiones contempla que no se puedan pasar locales comerciales de VUT pero sí locales comerciales a viviendas.

"Dentro de ese perímetro central, ningún local se podrá transformar en vivienda de uso turístico, porque no queremos que haya una desertización del distrito Centro y, por tanto, para que haya vecinos tiene que haber recursos, tiene que haber dotaciones y también tiene que haber comercio. No queremos que se vacíe y por eso no estará permitido; somos más favorables a aglutinar los usos en edificios exclusivos y, por tanto, en edificios exclusivos sí puede haber vivienda de uso turístico dentro de la ciudad de Madrid", ha concretado.

"Es un problema que nos afecta a todas las ciudades de España, especialmente a las grandes ciudades, a aquellos que tienen una atracción turística y lo que pretendemos es evitar que el turismo lo que haga es llevarnos a la desertización del distrito Centro y que, por tanto, mantengamos residentes también en el distrito y que puedan convivir tanto esa fuerza turística como los residentes en el distrito centro", ha indicado.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Dentro de la estrategia para combatir este fenómeno, ha indicado el delegado, "una de las partes importantes era el refuerzo del régimen sancionador", pasando de las sanciones de 1.000, 2.000 y 3.000 euros a multas "extraordinarias" de 30.000, 60.000 euros y 100.000 euros, "que tienen un carácter absolutamente disuasorio de la actividad" y gracias a las cuales muchos pisos turísticos "han dejado de prestar servicio".

En concreto, en abril se modificó el régimen sancionador para fijar en 30.000 euros la primera sanción; en 60.000, la segunda; y en 100.000, la tercera. En la misma línea, ha informado que se han impuesto más de un centenar de sanciones por valor de 30.000 euros y una decena de multas por importes superiores a 60.000 euros.

"A lo largo de las próximas semanas, aquellas que hayamos impuesto 60.000 se volverán a inspeccionar y si siguen manteniendo la actividad se impondrá la multa de 100.000. Lo que tenemos constancia es que muchas han dejado de prestar servicio", ha resaltado.

En este sentido, ha explicado que en los últimos 18 meses cerca de 500 viviendas de uso turístico han dejado de prestar servicio como consecuencia de la puesta en marcha del incremento del régimen sancionador. "Con este importante incremento que puede llegar hasta 190.000 euros por prestar servicio y vivienda de uso turístico ya no les compensa y por tanto estimamos que se incrementará el número de cierres viviendas turísticas", ha recalcado.

