Madrid pide "desburocratizar" la gestión de las bajas médicas y poder contratar a médicos extracomunitarios

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha pedido este miércoles al Gobierno central "desburocratizar" la gestión de las bajas médicas y poder contratar a médicos extracomunitarios.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa para informar de la situación epidemiológica, tras recordar que la semana pasada pidió reducir la cuarentena y la validación de los test de antígenos y señalar que estos temas han sido "muy bien resueltos por el Ministerio", ha expresado otras dos peticiones que, a su juicio, "hacen falta en el momento actual".

Por un lado, ha pedido que el Instituto Nacional de la Seguridad Social que "desburocratice la gestión de las bajas médicas", porque "atención primaria está dedicando mucho tiempo a trámites burocráticos".

Así, ha destacado que "es imprescindible mejorar la gestión de las bajas con dos objetivos, facilitar la atención al paciente y evitar toda la actividad no clínica al médico de atención primaria", que puede suponer hasta el 30 por ciento del trabajo del médico de atención primaria.

A su juicio, "esto supone eliminar la entrega de partes en papel", así como "habilitar sistemas de comunicación a empresas desde el INSS" y "autorizar baja y alta sin parte intermedio para situaciones Covid de duración conocida, por ejemplo, contactos", además de "desarrollar perfiles" que puedan ayudar a la gestión de la IT.

Zapatero ha señalado que ya se ha trasladado al Ministerio de Sanidad que para la Comunidad de Madrid este aspecto de gestión administrativa que afecta a Atención Primaria es "muy importante", por lo que se le ha pedido solución "a la mayor brevedad posible".

"Nos daría mucho tiempo asistencial para los médicos de primaria", ha apostillado.

En cuanto a la posibilidad de contratar "profesionales sanitarios extracomunicatorios", ha precisado que "está solicitado a la Dirección General de Ordenación del Ministerio de Sanidad", y que ya se permitió durante el estado de alarma y por seis meses.

A este respecto, ha señalado la necesidad de "una nueva orden o normativa" que permita contratar profesionales sanitarios extracomunitarios "como titulados superiores", como se hizo en el estado de alarma, y "esto podría mejorar la situación asistencial en la Comunidad de Madrid".

HOSPITAL DE IFEMA

Por otro lado, ha señalado que no hay fecha para la apertura del Hospital de Ifema, donde "el recurso UCI no era el más abundante", sino que había 12 camas de UCI, y "el recurso cama hospitalaria ahora mismo no es el principal problema".

"De todas formas, ya se ha pensado en un procedimiento de movilidad voluntaria retribuida con médicos fundamentalmente del ámbito hospitalario para ir cubriendo las plantillas de este hospital en el momento que fuera necesario", en función de la "sobrecarga del sistema", ha agregado.

En cuanto a la situación asistencial actual, ha señalado que a día de hoy hay 3.111 ingresados en planta y 417 en UCI, de manera que la ocupación de pacientes Covid sobre el total de camas de hospitalización instaladas es del 18,3 por ciento, y del 43,07 por ciento en UCI.