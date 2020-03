Madrid pide al Gobierno central que aclare qué hoteles y alojamientos de guardia pueden seguir abiertos

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, ha solicitado al Gobierno central que aclare cuáles son los establecimientos hoteleros que pueden permanecer abiertos durante los días que dure el estado de alarma decretado ante la evolución del Covid-19.

De este modo, el Ejecutivo autonómico muestra su apoyo a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) que ha advertido este miércoles de "numerosas disfunciones y errores" en la lista de hoteles que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y que cuenta con 370 establecimientos hoteleros en toda España, tal y como han indicado desde la Consejería que encabeza Marta Rivera de la Cruz a Europa Press.

La Comunidad de Madrid, en colaboración con la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid, elevó a la Secretaría de Estado de Turismo una excepción a la Orden 257/2020 del cierre de los establecimientos hoteleros para que se tuvieran en cuenta las necesidades de determinados colectivos a la hora de decretar el cierre total de los hoteles, como aquellos turistas que han visto sus vuelos cancelados o transportistas, entre otros.

De este modo, el Ejecutivo autonómico pretende garantizar unos "servicios mínimos", no recogidos en la citada orden, para que estas personas puedan permanecer en la Comunidad durante estos días de incertidumbre, una solicitud que la Consejería de Cultura y Turismo hizo llegar al Gobierno central acompañada de un listado exhaustivo de hoteles y establecimientos "de guardia" que reunían las condiciones y características necesarias para albergar a estos grupos de personas.

"El Gobierno central no solo no ha respetado el listado que le hemos enviado, y que hemos elaborado en escrupulosa coordinación con los hoteles, sino que a día de hoy sigue sin dar respuesta a turistas y trabajadores que deben permanecer en Madrid por circunstancias excepcionales y todavía no saben dónde podrán alojarse", han señalado fuentes de la Consejería de Cultura y Turismo.

De confirmarse su apertura, estos establecimientos se unirían a aquellos que continúan prestando sus servicios como hoteles medicalizados y a los que albergan a trabajadores del ámbito sanitario.