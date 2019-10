Madrid ha recibido este año 35.000 refugiados, apunta Almeida, quien pide a Sánchez que "asuma sus competencias"

Publicado 29/10/2019 10:21:23 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes durante el pleno municipal que en lo que va de año la capital ha recibido ya, desde Barajas, un total de 35.000 refugiados, "15.000 más que el año pasado en las mismas fechas", y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "asuma sus competencias".

Además, ha indicado que el Ayuntamiento de Madrid, que tiene "compromiso total y absoluto por mejorar la asistencia del Samur Social", atiende a 1.000 personas más de las que les corresponde.

Ha indicado el regidor que la antigua delegada de Derechos Sociales en el mandato anterior, Marta Higueras, "ya dijo que el gobierno del PSOE tardó diez meses en dar una respuesta, y si ahora han dado respuesta, es porque la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado del área, Pepe Aniorte, presionaron".

"En estos momentos, si no fuera por el Ayuntamiento, habría más de 1.000 personas durmiendo en la calle en la ciudad de Madrid. Si fuera por Sánchez, habría más de mil personas cuya primera decisión no fue cambiar el colchón", ha lanzado.

"SE TRATA DE DIGNIDAD"

Todo ello tras ser requerido por el portavoz socialista, Pepu Hernández, sobre posibles medidas para mejorar asistencia que presta el Samur Social. Hernández ha asegurado que "no puede haber excusas, no puede haber niños que duerman tres noches en la calle". "Se trata de dignidad. No se puede consentir, pero su gobierno lo ha consentido, y ha mirado a otro lado, alimentado un debate competencial", ha reprochado al gobierno de coalición entre PP y Cs.

Además, los ha acusado de "hipocresía", pues en el mandato anterior, culpaban al Ayuntamiento y ahora aseguran que es competencia del gobierno central. "Antes les bastaba con denunciar la situación, pero ahora tienen que resolverla", ha lanzado a renglón seguido.

Así, ha precisado el portavoz socialista que "no se trata de caridad, sino de Derechos Humanos". Por ello ha pedido a Almeida que "ponga orden, rectifique a la vicealcaldesa y al delegado del área", pues "con competencia según la ley de bases del régimen local".