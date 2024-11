Madrid se reunirá este miércoles con el Gobierno para establecer un plan definitivo de movilidad en la A-5 por las obras

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad y Gobierno de España se reunirán este miércoles para establecer un plan definitivo de movilidad en el entorno de la A-5 por las obras de soterramiento.

Según ha informado este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el Centro de Operaciones de EMT Madrid, el Ayuntamiento se está encontrando "buena sintonía" para llegar a acuerdo en este sentido.

Pese a agradecer que el Ministerio de Transportes decidiera reforzar el Cercanías, ha lamentado que todavía no haya confirmado la gratuidad de la R-5.

"Seguimos reclamando desde el Ayuntamiento de Madrid que es una alternativa indispensable y que no habrá plan de movilidad técnicamente viable si no hay refuerzo de Cercanías y si no hay gratuidad de la R-5", ha apuntado.

"El otro día filtraron unos datos que decían que sólo 5.000 vehículos iban a circular por la R-5 si era gratuito. A nosotros nos parece un número muy importante. Supone que cerca de 10.000 personas que van a encontrar una alternativa de movilidad que por tanto no van a circular por la R-5", ha defendido el delegado en la misma línea.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reforzará entre un 25 y un 40% su servicio de Cercanías Madrid en el entorno de la A-5, por las obras de soterramiento, y pidió que se firme un convenio entre administraciones para hacerse cargo entre todos del coste de la gratuidad de la R-5.

Según informaron fuentes del departamento que dirige Óscar Puente, se mantiene el compromiso de llegar a una "solución consensuada" con el Ayuntamiento de Madrid para resolver el problema que se puede suscitar a raíz de las obras del municipio en la A-5.