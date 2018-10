Madrid será un "ecosistema innovador" con Estrategia de Economía Social, que podría superar 25 millones de presupuesto

Publicado 09/10/2018 12:57:19 CET

Incluye elementos relacionados con la financiación y la capitalización de empresas de economía social, con las reservas de mercado y con políticas responsables de contratación

Madrid pretende convertirse en un "ecosistema innovador" y dar "un salto adelante" de la mano de la Estrategia de Economía Social y Solidaria que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este jueves en Medialab Prado. El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha avanzado que si bien el presupuesto para la estrategia es de 25 millones de euros en este momento, la intención municipal pasa por ampliar esta cantidad.

"Va a ser más (de 25 millones). Ese es el dinero que está ahora mismo presupuestado este año o pendiente del presupuesto del que viene pero nuestra intención no sólo para la economía social sino para un perímetro más amplio es que Madrid se convierta en un ecosistema innovador en el que la inversión con impacto social y ambiental en la ciudad sea muy importante", ha trasladado García Castaño a la prensa, antes de desvelar que en los próximos meses espera dar "noticias todavía mejores".

La Estrategia Social y Solidaria del Ayuntamiento de Madrid presentada hoy es "un salto cualitativo a la hora de apoyar a las empresas de economía social". Incluye elementos relacionados con la financiación y la capitalización de empresas de economía social, con las reservas de mercado y con políticas responsables de contratación.

PROYECTO MARES

Enmarca uno de los "proyectos más emblemáticos para Madrid", el MARES, financiado por la UE y que, en palabras del delegado, está llamado a ser "uno de los referentes y polos de atracción para nuevas empresas de economía social que den respuesta a problemas sociales de la ciudad". La estrategia se ha ido elaborando en estos tres años de legislatura mientras se daban pasos con acciones ya en marcha de un modo u otro. "Ahora se trata de tener un mayor compromiso presupuestario y un mayor empuje político", ha puntualizado Jorge García Castaño.

Cuando se habla de economía social "se habla de centros especiales de empleo, de cooperativas de todo tipo, de sociedades laborales". En España se pueden encontrar "empresas grandísimas", por ejemplo, en sectores industriales y otras que antes eran sociedades de capital pero que con la crisis quedaron en manos de los trabajadores, que salvaron por esta vía sus puestos mientras siguen siendo competitivos en el mercado. El edil ha planteado que en el futuro se deberá definir el perímetro de lo que es la economía social.

La estrategia recoge medidas de todo tipo, desde convenios con entidades financieras para mejorar la financiación de las entidades de economía social hasta subvenciones que tienen que ver con la capitalización de nuevos socios en las cooperativas u oficinas de apoyo que prestan asesoramiento e información a la gente que quiere emprender en el ámbito del cooperativismo.

ESTRATEGIAS DE CONSUMO SOSTENIBLE

Además esta estrategia de economía social se vincula con otras como la de consumo sostenible del Ayuntamiento, muy vinculada al consumo de alimentos de cercanía y a la firma del Pacto de Milán para el fomento de la producción local y la agroecología.

García Castaño ha explicado que no se ha incluido información en la presentación sobre los puestos de trabajo que se pueden generar para no caer en "planteamiento grandilocuentes" del tipo 'vamos a crear no sé cuantos mil puestos'". "No procede pero es fácil (determinar el número de empleos que se generan)", ha dicho, por ejemplo, desagregando los datos por tipos de sociedad según su CIF.

Preguntado sobre si habrá algún control sobre las ayudas, el delegado ha señalado que las subvenciones que se aprueban para la capitalización "se dan a quienes emprenden", sin mirar si tiene un carnet político u otro. "No creemos que haya que meterse en lo que voten o dejen de votar las personas", ha subrayado.

MODELOS MÁS DEMOCRÁTICOS

La Junta de Gobierno aprobó el pasado 26 de septiembre la Estrategia Municipal de Economía Social y Solidaria 2018-2025, que busca dirigir la economía local hacia modelos más democráticos, inclusivos, equitativos y sostenibles.

*

Según el Ayuntamiento, la Economía Social apuesta por valores como la primacía de las personas y el objeto social sobre el capital. Orienta el modelo económico hacia la cohesión social, a un crecimiento innovador, sostenible e integrador y a la creación de empleo de calidad en Europa. Desde el Consistorio señalan que los valores de este sector son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 sobre inclusión social y laboral de los grupos más desfavorecidos.

También para lograr el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que pasa por promover un crecimiento económico*sostenido, inclusivo y sostenible, y un empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos. Igualmente se persigue lograr un crecimiento más equitativo e inclusivo fijado en la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, aprobada por el gobierno estatal en diciembre de 2017.