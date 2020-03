Maestre aplaude el éxito de manifestación del 8M y lamenta que dirigentes de Cs busquen un "foco mediático inapropiado"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha aplaudido el "éxito masivo" de la manifestación convocada ayer por el Día Internacional de la Mujer pero ha lamentado que dirigentes de Cs busquen un "foco mediático inapropiado y muy poco generoso".

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha afirmado este lunes que volverán el año que viene al 8M "con la cabeza muy alta defendiendo la libertad" contra los que prefieren "gritar, insultar y utilizar la violencia para expulsar a las mujeres de la manifestación".

Villacís se ha pronunciado así después de que representantes de Cs se vieran obligadas a abandonar, escoltadas, la manifestación tras recibir insultos y abucheos por parte de un nutrido grupo de manifestantes.

Rita Maestre ha declarado desde Mar de Cristal que la manifestación del 8M fue un "éxito masivo, también teniendo en cuenta un contexto complicado en el que comprensiblemente hay gente que decidió quedarse en casa". Aún así "salieron a la calle centenares de miles de madrileñas y madrileños a defender los derechos de las mujeres, a seguir luchando por la libertad y por la igualdad en la ciudad y en el país".

"Fue un nuevo éxito del movimiento feminista. Esperaría que ese fuera el foco de atención y no de forma recurrente, como suele suceder con algunos dirigentes de Cs, una búsqueda de foco mediático inapropiado y muy poco generoso", ha lanzado Maestre.

La concejala de Más Madrid ha defendido que "de lo que hay que hablar el 8M es de lo que mujeres y hombres construyen en igualdad, de las apuestas para mejorar, avanzar" y no de los "pequeños episodios" que ayer protagonizaron en Cs pero no, por ejemplo, el PP, "que también acudió a esa manifestación y no parece que hubiera ningún problema al respecto".

"El foco son las mujeres y hombres que luchan por la igualdad y el movimiento feminista que las saca a la calle", ha terminado Rita Maestre.