Maestre apunta a responsabilidad por omisión del Gobierno de Almeida pero no da la razón al "caradura" que se aprovechó

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha apuntado a la "responsabilidad por omisión" del Gobierno municipal, que encabeza el alcalde José Luis Martínez-Almeida, en el contrato de las mascarillas pero no puede darle la razón al "caradura" que se aprovechó.

Así se ha pronunciado al ser preguntada por el hecho de que el abogado de Luis Medina haya solicitado al juez Adolfo Carretero Sánchez que no acepte la personación del Ayuntamiento de la capital como acusación particular en el caso al no ser perjudicado de los contratos investigados en el procedimiento penal.

En una entrevista este martes en 'TVE', recogida por Europa Press, Maestre ha hecho hincapié en que "hace más de un año y medio" que "el Gobierno de Almeida sabe que este contrato está en investigación en la Fiscalía Anticorrupción" y "no han hecho más que ocultarlo".

"Una vez que conocieron la estafa no lo denunciaron sino que lo mantuvieron en silencio. Desde luego eso, para mí, habla de la responsabilidad por omisión al menos que ha tenido el Gobierno de Almeida, pero eso no puede significar darle la razón a un caradura que ha aprovechado lo peor de la pandemia para llevarse un millón de euros por hacer una llamada de teléfono porque conocía a un familiar del alcalde", ha declarado la líder de Más Madrid en la capital.

A su parecer, "hay responsabilidad en ambas partes". En este sentido, ha puesto el foco en el Gobierno municipal "que aceptó y que propuso para su aprobación este contrato entre las miles de ofertas que tenía el Ayuntamiento de Madrid, según las palabras del propio alcalde". Para Maestre, este contrato era "el de peor calidad y el de más alto precio".

Tampoco exime la portavoz de Más Madrid de responsabilidad a "quien en lo peor de la pandemia decidió poner el cazo cerca de sus amistades políticas y empresariales para llevarse comisiones millonarias mientras había cientos de fallecidos cada día en esta ciudad".