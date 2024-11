Maestre contra el "depredador" Errejón: "¿Cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja?"

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el "depredador", "manipulador patológico" y "misógino" Íñigo Errejón, quien fuera su pareja sentimental durante años, y ha querido parar cualquier frivolización preguntando cómo iba ella a encubrirle en el terreno político cuando ni siquiera conocía su forma de actuar como pareja.

"¿Cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja?", se ha preguntado la coportavoz de Más Madrid entrevistada en el programa 'Salvados', de La Sexta, un documento grabado el pasado 30 de octubre y emitido a menos de dos días de que Íñigo Errejón tenga que comparecer en el juzgado por un caso de presunta violencia sexual.

Maestre ha trasladado que sintió la necesidad de explicarse a través de una carta pública para poder entender cómo era posible que hubiera pasado un tiempo de su vida con una persona "de la que no conocía otra cara y también de explicárselo al mundo y hacia fuera".

Publicó la carta porque veía "con preocupación cómo se frivolizaba alegremente" con expresiones que le dolían, como aquello de que todos todos lo sabían y lo encubrieron. "Esto parece que se iba generalizando entre las redes sociales, en tertulias y yo empecé a sentir que no podía no responder y no podía tolerarlo tampoco", ha expuesto.

"Estoy segura de que ninguna persona sabíamos que era un misógino, que era un depredador y que era un manipulador patológico, como lo que hemos sabido. ¿Pero cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja?", ha remarcado, tras cargar contra la "frivolización" con esa "mezcla de amarillismo y de oportunismo".

Rita Maestre ha subrayado todo lo que el feminismo ha traído al país, lo que ha cambiado las cosas en la esfera política al permitir que "desde que en una publicación anónima se acusa a un político de primera línea de comportamientos", de los que desconoce "si son delictivos". Esos comportamientos "hablan de relaciones de maltrato y de abuso psicológico, incompatibles con ser una buena persona".