Maestre cree que Vox "parece no tener corazón" al negar violencia machista y aboga por más prevención con menores

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha indicado este viernes que Vox "parece no tener corazón" al negar la violencia machista, a la vez que ha abogado por implementar más recursos en los trabajos de prevención con los más pequeños como forma de acabar con esta lacra.

Así lo ha indicado Maestre ante la prensa tras el minuto de silencio en Cibeles por la última mujer asesinada en la Comunidad de Madrid por su pareja. "Se les debería caer la de vergüenza, no sé cuáles son sus palabras, no sé cuál es su empatía, dónde está su corazón, y dado que no parecen tener ese corazón, esa empatía, dado que no les importan esos asesinatos, pues es mejor que no vengan aquí a provocar, porque aquí estamos para apoyar a familias y mujeres", ha lanzado.

Rita Maestre ha recordado que "desgraciadamente en 24 horas ha habido tres asesinatos de mujeres a manos de hombres", por lo que ha valorado este minuto de silencio, con el que se demuestra que "la mayoría de la ciudad de Madrid está con las mujeres y en la lucha con la igualdad". "Ese es el compromiso firme de este Ayuntamiento, también del Grupo Municipal Más Madrid", ha lanzado.

Por ello, ante "esta escalada de violencia que se asesina", ha apostado por "poner recursos encima de la mesa, instituciones, presupuestos, para no solo diagnosticar cuando ocurren esas situaciones de violencia machista antes de que sea un asesinato, para prevenir en los colegios y la mente de los más pequeños y las más pequeñas".

Sobre el asesinato de una mujer en Ciudad Lineal, Maestre entiende que si se confirma que fue asesinada por un cliente (ella ejercía la prostitución), debe ser considerado violencia machista, tal y como recoge "el protocolo aprobado en el Consistorio el mandato anterior y que sigue vigente". "Las mujeres prostituidas sufren una enorme violencia machista y son especialmente invisibilizadas", ha concluido.