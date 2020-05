Maestre critica "excusas" de Almeida porque puede emplear ya el 20% del superávit a fines vinculados al virus

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha cargado contra las "excusas de mal pagador" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque el Gobierno de la Nación ya ha autorizado a los ayuntamientos a emplear el 20 por ciento de sus superávits a fines vinculados con el coronavirus, lo que le ha llevado a exigir al Ejecutivo municipal que dé los recursos que necesita el tejido asociativo, el que está dando respuesta a las 'colas del hambre'.

"Desde hace semanas llevamos viendo imágenes en Madrid impropias de una ciudad rica como la nuestra, vecinos que hacen cola durante horas por una bolsa de alimentos que le da el tejido asociativo, que lleva semanas cargando sobre sus espaldas solidarias con la responsabilidad que debería estar asumiendo el Ayuntamiento. Estas colas del hambre tienen que acabar ya y para eso el Ayuntamiento tiene que concentrar sus recursos para garantizar algo básico, que es que todas las personas de la ciudad coman dignamente", ha declarado la edil en un vídeo.

No entienden en Más Madrid que "no se destine un solo esfuerzo, un solo recurso a acabar con esas vergonzosas colas del hambre". Maestre, por otro lado, ha recordado que hoy Almeida culpaba al Gobierno central de no poder emplear los 420 millones de euros de remanente en fines asociados al virus y no a la amortización anticipada de deuda.

"En Más Madrid defendimos, defendemos y defenderemos que los superávits de los ayuntamientos se puedan utilizar para aumentar los servicios. No es lo que hizo ni PP ni Cs. El Gobierno central ya ha admitido el uso del 20 por ciento del superávit para fines relacionados con la pandemia, de modo que el Ayuntamiento ya podía hacer uso de al menos el 20 por ciento del superávit", ha expuesto Maestre.

Más Madrid propone medidas dentro de los 'Pactos de Cibeles' como la tarjeta monedero, el refuerzo de los servicios sociales y el apoyo a las redes vecinales, "que son las que ahora mantienen la alimentación de las familias, que no las insulten como han hecho en años anteriores o como hacen sus socios de Vox".