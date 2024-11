Maestre critica un presupuesto de "un gobierno en punto muerto" con una caída del "40% en EMVS" ante crisis habitacional

"A este gobierno le pesa la mala gestión y le gusta más anunciar que trabajar", acusa Maestre

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha criticado un proyecto de presupuestos propio de "un gobierno en punto muerto" y que lo demuestra con una caída del "40% en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid)" en plena emergencia habitacional.

"Son las cuentas de un gobierno incapaz de hacerse cargo de las necesidades de la ciudad porque en medio de una terrible crisis de vivienda, José Luis Martínez-Almeida reduce un 40% el presupuesto de EMVS Madrid para construir viviendas, esto es, 50 millones menos, además de 2 millones menos que en el año 2024 para la compra de vivienda", ha concretado en un comunicado.

En cuanto a las inversiones, para la portavoz de Más Madrid "de poco sirve que pinten miles de millones en el presupuesto si luego no las ejecutan". "A este gobierno le pesa la mala gestión y le gusta más anunciar que trabajar", ha lanzado.

"A fecha de hoy sólo se ha ejecutado un 30% de las inversiones presupuestarias para todo este año en la ciudad de Madrid, concretamente un 11% en Centro o un 17 en Retiro. Podría, en cambio, emplear el presupuesto para construir una escuela infantil en cada barrio. O servir para desmontar el Scalextric de Vallecas o para soterrar los 700 metros del proyecto de la A-5 por los que dejan fuera a los barrios de Campamento y Aluche", ha enumerado.

Maestre también ha propuesto "invertirlo en residencias de mayores como en Orcasitas o en Moratalaz, o en equipamientos en los distritos que los demandan desde hace años, como un espacio de igualdad o una escuela de música en Puente de Vallecas. O un parque de bomberos en Villa de Vallecas, una Casa de la Juventud en Villaverde, una biblioteca en Aravaca u otra biblioteca en Puerta del Ángel. Pero nada de todo esto".

"REGALOS FISCALES A LOS QUE MÁS TIENEN" Y "TASAZO DE BASURAS"

"Eso sí, regalos fiscales a los que más tienen, de sobra", ha cargado Rita Maestre, que ha indicado que la bajada del IBI "va a ahorrarle 59 euros en el recibo a los vecinos de Joaquín Costa frente a los 4 euros de un vecino de San Cristóbal, en Villaverde".

Ese vecino "lo que necesita no son esos 4 euros, son más y mejores servicios públicos en su barrio". "Y con el tasazo de basuras, el señor Almeida va a embolsarse 250 millones de euros más mientras tiene a los barrios del sur sucios y abandonados", ha lamentado.

"PEREZA E INERCIA" DE ALMEIDA

A Más Madrid le "preocupa mucho la pereza y la inercia que arrastra Almeida, que no quiere, que no sabe y que no puede gestionar". Y eso "a pesar de que las transferencias del Estado Central al Ayuntamiento de Madrid van a alcanzar máximos históricos y que desde el año 2020 han aumentado un 40%".

"Pero no hemos visto ni capacidad ni voluntad de resolver los problemas del día a día, ni tampoco plantear ninguna transformación ambiciosa para la ciudad de Madrid. En definitiva, es un gobierno en punto muerto que presenta unos presupuestos marcados por la inercia y por la desigualdad", ha reprochado la jefa de la oposición.