Maestre emplaza al Ayuntamiento y a la Comunidad a no ser "cómplices" del "genocidio" en Palestina

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha emplazado a los gobiernos de Madrid y al Ejecutivo de España a no ser cómplices del "terrible genocidio" que se está cometiendo contra la población palestina.

Así lo ha señalado antes de participar junto a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, en una manifestación por Palestina, que tiene lugar después de la peor noche de bombardeos.

"Estamos viendo cómo se confirma un genocidio anunciado desde hace mucho tiempo que ha ido avanzando ante la mirada silenciosa y cómplice de muchas personas y desgraciadamente de muchos países también. Porque las más de mil resoluciones de las Naciones Unidas ya venían advirtiendo de que esto iba a pasar", ha subrayado.

Así, ha insistido en que este camino se ha ido generando "poco a poco" y hoy se ve "el peor de los resultados y la peor de las consecuencias".

"Es un genocidio del que ya no podemos tener ni siquiera imágenes, porque no hay luz, porque no nos llegan ni los vídeos ni las fotografías. Porque están muriendo cada día miles de personas, centenares de niños, cuyas vidas valen tanto como las de cualquier otro niño en el planeta Tierra", ha denunciado.

Por ello, afirma que la sociedad no se puede quedar callada y hay que salir a decir no en su nombre, por lo que ha hecho un llamamiento a los gobiernos de Madrid y al Ejecutivo de España para que no se queden callados y no sean cómplices de este terrible genocidio.