Maestre pide al PP "que no hagan el ridículo" y analizan si ir a la Justicia por el expediente de la mascletà

"No hay una demanda de este tipo de eventos. Lo que hay es mucha gente con mascotas, molesta, que han tenido que salir de su barrio"



MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido al PP "que no hagan el ridículo" ante la vecindad que se ha sentido molesta por una "promesa electoral" en forma de mascletà, "una idea ridícula" en pleno espacio renaturalizado, mientras la formación analiza la información del expediente que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "ha ocultado hasta el último momento".

Desde una de las parcelas del ámbito Mahou-Calderón, Maestre ha reafirmado que se han encontrado con "enormes dificultades para acceder a una información no sólo básica para los concejales sino a la que también tendrían que tener acceso los ciudadanos de Madrid, que es saber en qué se gasta el dinero el Ayuntamiento de Madrid, cómo lo hace, con qué justificación y con qué permisos".

El principal grupo de la oposición está analizando la información obtenida "en el filo del pésimo evento pirotécnico que no ha dejado más que polémicas y malas noticias" para evaluar los siguientes pasos a dar.

"QUE NO HAGAN EL RIDÍCULO"

Sobre el vídeo de un pato que ha circulado por las redes sociales y que ya estaría muerto antes de la mascletà, al que Almeida se ha referido irónicamente como el 'pato fake', Maestre ha pedido al PP "que no hagan el ridículo".

"Yo le pediría a las personas que gobiernan la capital de nuestro país que no hicieran el ridículo. Es una petición mínima, básica, para quien tiene una enorme responsabilidad sobre casi 3,5 millones de ciudadanos. Que no hagan el ridículo y que no nos hagan perder el tiempo a los demás", ha rogado.

Más Madrid ha criticado que Madrid Río y la Casa de Campo, como espacios renaturalizados "donde habitan 160 especies de aves, 98 de ellas protegidas, no es el lugar donde quemar 300 kilos de pólvora".

"Simple y sencillo, no es el lugar. No lo era el domingo, no lo era el lunes y sigue sin serlo el martes de esta semana. No es el lugar y se han enfrentado a una enorme polémica porque no han sido capaces de que nadie defienda esta actuación pirotécnica, más allá de cargos militantes y liberados del Partido Popular en redes sociales", ha lanzado.

Maestre ha insistido en que "no hay una demanda de este tipo de eventos en Madrid". "Lo que hay es mucha gente muy molesta, muchos vecinos muy molestos, muchos vecinos con perros o con mascotas que han tenido que salir de su barrio ese día porque no querían someterles al impacto acústico de 300 kilos de pólvora. Lo que ha habido son muchos animales que han visto perturbada su vida tranquila en un río por una idea ridícula del señor Almeida y una promesa electoral de partido del señor Almeida", ha remarcado.