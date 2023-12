Maestre reclama a Almeida un "mínimo democrático" después de dar "alas a los ultras" y ahora "no saber cómo pararlos"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, un "mínimo democrático" después de dar "alas a los ultras" cuando ahora "no sabe cómo pararlos".

La ley de amnistía y sus efectos vuelven a protagonizar este lunes un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, el segundo en menos de un mes, esta vez solicitado por Más Madrid y PSOE. La izquierda reclama que todos los grupos políticos "manifiesten la condena pública ante los actos violentos en la ciudad de Madrid, tanto delate de la sede del PSOE en Ferraz como en las Casas del Pueblo y en el Congreso de los Diputados".

Más Madrid y PSOE buscan asimismo que las formaciones políticas "muestren absoluto respeto por los resultados de las elecciones generales del 23J y por las decisiones del Parlamento español, la democracia y la Constitución".

Maestre ha arrancado su intervención recordando que la solicitud de Pleno se registró el 13 de noviembre. Al celebrarlo hoy, el Gobierno de Almeida se ha situado en el "límite legal". "¿Qué es lo que tienen que esconder? ¿De qué se esconden? ¿Por qué no quieren hacer el Pleno? ¿Por qué se esconde Almeida y los señores del PP? Este Pleno les molesta porque quieren esconder lo que ha estado pasando", ha preguntado a la bancada 'popular'.

"AL ALCALDE NO LE IMPORTAN LOS CÁNTICOS MACHISTAS Y HOMÓFOBOS"

La jefa de la oposición ha apuntado a "la complicidad del Ayuntamiento y del alcalde a su cabeza" después de dar "alas a los ultras y ahora no saben cómo pararlos". "Al alcalde de esta ciudad no le importan nada los cánticos machistas, homófobos y racistas en las calles de Madrid", ha acusado.

"¿Qué se cantaba en las manifestaciones de estos días en la calle Ferraz? 'La Constitución destruye la Nación', 'Moros no', 'España no es un zoo', 'Felipe, masón, defiende a tu nación', 'Muñecas hinchables', 'No es una sede, es un puticlub', 'Viva Franco', 'España es cristiana y no musulmana', 'Pedazo de maricón, cobarde, rata o mierda' a los periodistas que cubrían estas manifestaciones. Eso es lo que ha estado pasando en las calles de Madrid", ha enumerado.

Rita Maestre ha afeado que para el alcalde todo ello "no ha merecido una sola crítica, ni por él ni por parte de ningún miembro del PP". "Utilizarán su virulencia, su agresividad y probablemente una gran dosis de mentiras en criticarnos a nosotros, en criticar a los partidos de la oposición y ya les digo que esto no va del derecho de manifestación, que por supuesto se ha respetado", ha esgrimido la portavoz de Más Madrid.

Rita Maestre ha insistido en que Almeida ha "amparado" lo que ocurrido en las calles en las últimas semanas, "primero el PP legitimando las convocatorias que comenzaron con su mentora, Esperanza Aguirre, paseándose por allí". "Lo han parado después culpando al Gobierno (de la Nación) de esas manifestaciones. Lo han parado intentando ocultar patéticamente este Pleno y lo sigue amparando cuando minimizan los altercados", ha continuado.

"NO QUIEREN ROMPER UNA PAPELERA SINO LA CARA A un MORO, A UN ROJO"

"No es tan importante cuánto cueste una papelera rota o no, lo importante es que las personas que estaban en la calle Ferraz no quieren romper una papelera sino que quieren romperle la cara a algún moro, a un rojo o algún maricón con el que se encuentren por la calle y eso es el verdadero problema de la ciudad de Madrid", ha lanzado al PP.

La portavoz de Más Madrid ha remarcado que han solicitado el Pleno porque "la Alcaldía no ejerce sus funciones institucionales" y buscan que la sesión "condene lo sucedido", unido a que Almeida "exprese un mínimo democrático".

"La única pregunta que tienen que responder hoy aquí, señores del Partido Popular, es sí o no. Sí o no respetan la voluntad del pueblo español emanada en las urnas. Salgan aquí a decir la verdad", ha concluido Maestre en su primer turno de intervención.