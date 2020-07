Maestre señala que la portavocía en el Ayuntamiento responde a una "decisión del grupo municipal, no de la organización"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid en el Consistorio y quien lidera el equipo de 16 personas que dirigen la organización a nivel municipal, Rita Maestre, ha recordado que la portavocía en el Ayuntamiento responde a una "decisión del grupo municipal, no de la organización".

La candidatura que encabezaba Maestre, Impulsando Más Madrid, se impuso en el proceso de constitución de la plataforma, tanto en los miembros de la dirección municipal que ha elegido directamente la militancia como en los bloques seleccionados entre asambleas distritales y grupos sectoriales.

La portavoz orgánica en el grupo municipal, Marta Higueras, no participó en el proceso constituyente de Más Madrid ni en su desarrollo posterior al entender que hay "otras formas de hacer política" y que la plataforma nació para "superar siglas y las lógicas de partidos".

"Es una decisión del grupo municipal, no de la organización, que verá los pasos a dar. Tiene que ver con el trabajo de los 19 concejales", ha contestado Maestre en rueda de prensa desde la sede de Más Madrid al ser preguntada sobre si continuará la bicefalia de portavocías en el Ayuntamiento.

Cuestionada en cuanto a si seguirá contando con ediles como Marta Higueras, Luis Cueto o José Manuel Calvo, que no han participado en el proceso constituyente de Más Madrid, Maestre ha contestado que no se le ocurre cómo no contar con estos "compañeros", que siguen siéndolo, porque "en Más Madrid caben personas en lugares y posiciones distintas". Esto, ha defendido, es una forma más de alejarse de viejas formas políticas.

Rita Maestre también ha aprovechado para marcar las diferencias entre partido político y la plataforma en la que se han constituido, con independencia de las decisiones, "que hay que tomar siempre".

La diferencia estriba en "si se toman de forma democrática o como en el último año, cuando no había una estructura organizativa" y las decisiones habían de ser tomadas por el grupo de 19 concejales a modo de gestora interina, no por la organización "con decisión democrática" a través de sus asambleas distritales y sectoriales.

"Queremos tener la capacidad de integrar a personas que quieren participar pero no quieren tener el carnet de Más Madrid. Eso nos hace distintos a los partidos", ha indicado Rita Maestre, que asegura, tras un año de trabajo en el proceso interno, "que las cosas se pueden hacer de forma distinta", aunque sea más complejo que una decisión vertical de partido al uso. Así se gana en integración e ilusión, ha señalado, y "a la larga es más eficaz cuando las decisiones se toman de forma colegiada".

Desde la dirección regional de Más Madrid, Mónica García ha recordado que comparte portavocía con Pablo Gómez Perpinyà y Manuela Bergerot y ha hecho un alegato a favor de "la necesidad de órganos colegiados sabiendo que va a haber discrepancia". "Creemos en la discrepancia", que no significa "lucha interna", ha subrayado.

Maestre, por su parte, ha recordado que se ha empleado el sistema Dowdall en las votación, "el más proporcional", para "construir escuchando". Eso ha llevado a que la lista final no esté formada por "los amigos de Rita", como se demuestra por el hecho de que hay personas en su equipo que ella no conocía previamente.