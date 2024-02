Maestre subraya que "350 kilos de pólvora en Madrid Río no es una mascletà, es una promesa electoral partidista del PP"

"Las bromas del PP se la tienen que pagar ellos", declara



MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha subrayado que "350 kilos de pólvora en Madrid Río no es una mascletà, es una promesa partidista entre dos dirigentes del PP, el actual alcalde de Madrid y la actual alcaldesa de Valencia, que en tono de broma se prometieron uno a otro una promesa relacionada con este evento a pagar por todos los madrileños".

Desde el arroyo Meaques, donde Más Madrid ha participado en una plantación de bellotas para reclamar el cuidado del patrimonio verde frente a unas administraciones del PP que se dedican a "talar árboles", la jefa de la oposición madrileña ha cargado contra la "introducción de varios centenares de kilos de pólvora en un entorno medioambientalmente protegido como es la intersección entre la Casa de Campo y Madrid Río", el Puente del Rey, donde tendrá lugar la mascletà el 18 de febrero.

"Seis toros corriendo por la Gran Vía no son unos sanfermines. Trescientos cincuenta kilos de pólvora en un entorno medioambientalmente protegido como es la intersección entre la Casa de Campo y Madrid Río no es una mascletá", ha defendido Maestre, que ha recordado que se trata de "una zona protegida porque en ella habitan, especialmente desde la renaturalización que se hizo durante el gobierno de Manuela Carmena, mucha fauna y flora que requiere protección, no contaminación acústica".

A lo que ha unido que "las bromas del PP", tono en el que nació las mascletà madrileña, "se la tienen que pagar ellos". "Estamos hablando de varias decenas de miles de euros que nos vamos a gastar en pagar la bromita de partido de José Luis Martínez-Almeida y María José Catalá", ha condenado.

"OCURRENCIA DE ALMEIDA" Y ESPECTÁCULO "TOTALMENTE DESCONTEXTUALIZADO"

Además la "ocurrencia de Almeida" va a "perturbar un espacio medioambiental protegido, como es la Casa de Campo y Madrid Río", motivos por los que Más Madrid dice 'no' a "ese espectáculo que el PP se quieren traer a Madrid y que está totalmente descontextualizado".

Maestre ha insistido en que "lo que se ha traído Madrid no es una mascletà, no es una fiesta tradicional con arraigo popular sino un espectáculo descontextualizado en un entorno protegido, con el triple de pólvora que la que se pone en la plaza de Valencia durante las Fallas".

"Eso es una ocurrencia de Almeida, eso es una montaña de petardos en medio de Madrid Río. No es un lugar para poner una montaña de petardos, es un espectáculo descontextualizado que no tiene nada que ver con las verdaderas mascletàs valencianas que, para cualquiera que haya estado en Fallas o en las Hogueras en San Juan, como es mi caso, puede saber que no tiene absolutamente nada que ver, que es una fiesta maravillosa, arraigada, con tradición popular, es decir, lo contrario de lo que se ha traído Almeida a Madrid", ha concluido.