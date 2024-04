Maestre ve un "despropósito" el cierre de la piscina de Peñuelas y llevará al Pleno un plan para su reforma escalonada

Vecinos consideran que los trabajos para la mejora de las instalaciones deberían haber comenzado antes



La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha tildado este lunes de "despropósito" el cierre de las piscinas de verano del Centro Deportivo de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, para llevar a cabo una reforma integral en las instalaciones, y ha avanzado que llevará una propuesta al próximo Pleno para paralizar "de forma inmediata" este cierre, al considerar que las actuaciones "tendrían que haberse hecho en periodo invernal", y plantear una reforma escalonada cuando finalice la temporada de verano.

"Esta piscina de verano da servicio a más de 300.000 vecinos en Arganzuela y Centro y debería abrir sus puertas dentro de pocas semanas para que los niños y las niñas, los jóvenes, todas las personas pudieran venir a soportar las altas temperaturas del verano madrileño y que, sin embargo, según los planes que el Gobierno municipal ha comunicado, va a empezar a estar cerrada ahora, justo cuando comienza la temporada de verano. Parece hecho adrede para castigar a los vecinos por alguna razón que no conocemos y que no conseguimos entender", ha criticado Maestre desde las inmediaciones del Centro Deportivo.

En este sentido, la portavoz de Más Madrid ha avanzado que pedirán en la próxima sesión plenaria posponer las obras para el final de la temporada de verano, y que estas se desarrollen de manera "escalonada" y por fases ya que, según Maestre, las actuaciones tendrán una duración aproximada de dos años, lo que significaría "estar cerrada al menos dos temporadas de verano".

"Más Madrid va a dejarse la piel para que la piscina no tenga que permanecer cerrada por completo ningún verano más. Esta exigencia no es nuestra sino de los miles de vecinos que ya se están organizando para defender un derecho básico, que es que en los meses del duro verano en Madrid tengan un espacio con césped, con agua y donde poder refrescarse ellos y a sus familias, pues que esta demanda y esta exigencia la vamos a conseguir con un conjunto de acciones y movilizaciones que van a comenzar desde ya", ha señalado.

"Es de sentido común, es inaudito y casi parece de castigo cerrar una piscina en el mes de junio y por eso vamos a pelear de todas las formas posibles con los vecinos, con las AFAS, con las asociaciones del tejido de estos barrios para impedir que este cierre se produzca", ha añadido Maestre.

Al respecto, la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha señalado este lunes que es "imposible" que no se vea afectada la piscina de Peñuelas en esta temporada de verano y ha afirmado que las obras se ejecutarán "con la mayor celeridad posible" y "con todas las garantías".

"Sí va a haber algunas piscinas que no puedan estar abiertas, precisamente porque estamos haciendo inversiones tremendamente importantes a lo largo de todos estos años para que esas piscinas estén en perfectas condiciones de uso. Algunas de ellas, desde luego, con remodelaciones tan importantes que durante toda una temporada de verano tengan que estar cerradas", ha explicado, en relación a Peñuelas.

Asimismo, Sanz ha indicado que se están buscando alternativas para ofrecer y "maximizar" el número de plazas de las que podrán disfrutar los madrileños. "Están trabajando desde el Área de Deportes y desde los distritos, y cuando tengamos ya eso definido pues se lo trasladaremos, pero les puedo asegurar que estamos trabajando precisamente para poder incrementar el número de plazas en estas zonas del centro de Madrid", ha trasladado la vicealcaldesa.

"A la señora Maestre las necesidades le parecen muy importantes cuando está en la oposición pero luego, cuando está en el Gobierno, no consiguen solucionar una sola de ellas", ha censurado, a la vez que ha incidido en que "no son cifras correctas", en relación a las declaraciones de la portavoz de Más Madrid en la que aseguraba que, de las 23 piscinas de verano "seis de ellas no abrirán sus puertas el 15 de mayo".

Varios vecinos de la zona y usuarios de estas piscinas en verano han mostrado su malestar ante el cierre anunciado por el Ayuntamiento este verano, ya que supone, a su parecer, "una faena". Todos han coincidido que los trabajos para la mejora de las instalaciones deberían haber comenzado antes, y no a las puertas del verano, puesto que son unas piscinas que reciben una gran afluencia cuando empiezan a subir las temperaturas en la capital, con colas que "llegan muchas veces fuera de la puerta".

Además, también han señalado a este medio que intentarán buscar "alternativas" a la piscina durante la temporada estival para intentar paliar los efectos de las temperaturas, aunque temen masificaciones en otras piscinas de la capital por el cierre de Peñuelas. "Todas las personas que veníamos aquí acabaremos yendo a otras piscinas en las que ya habrá de por sí mucha gente", ha explicado una usuaria.

Finalmente, los vecinos consultados por Europa Press en las inmediaciones de las instalaciones del Centro Deportivo han explicado que, aunque opten por alternativas, serán "un fastidio" porque implicará "más tiempo de desplazamiento" a nuevas opciones en las que refrescarse, "cuando ya hay una piscina al lado de casa".