Una manifestación celebra este domingo el día de la Mujer como alternativa al "desprecio al varón" del 8M

Publicado 10/03/2019 13:44:12 CET

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Women of the World', impulsada por la organización española 'Profesionales por la Ética', ha organizado este domingo 10 de marzo una manifestación en Madrid para "celebrar y conmemorar el día de la mujer" de forma alternativa al 8M, jornada que han tildado de "enfrentamiento de hombre y mujer" con "desprecio al varón".

"La manifestación del 8M era el día del enfrentamiento de hombre y mujer. Los hombres no son nuestros enemigos sino que son nuestros compañeros y aliados" ha defendido la portavoz de 'Women of The World', Leonor Tamayo, en unas declaraciones a los periodistas durante la manifestación, que ha sido convocada a las 12 horas en la Plaza Ópera y ha finalizado su recorrido en Puerta del Sol, en el centro de la capital.

Junto a Tamayo, cerca de 200 personas han pedido "que no haya guerra de sexos" y han lanzado 'vivas' a la familia. El lema de la marcha era 'En femenino sí, en masculino también'.

Asimismo, Tamayo ha insistido en que el 8 de marzo "se ha convertido en el día de quienes rechazan la feminidad tanto como la masculinidad" al tiempo que ha subrayado "la identidad masculina y femenina" y que hombre y mujer "son diferentes y complementarios, e igualmente necesarios".

"Queremos la igualdad ante la ley y en derechos, que ya la tenemos. La diferencia se da en la maternidad, que es lo que la mujer está discriminada" ha apuntado la portavoz, que ha incidido en que "el mobbing maternal" es lo que "realmente hay que atacar", ya que la discriminación se da "por ser madres" y "no por ser mujer".

Por otra parte, ha recordado que "el feminismo fue necesario y tuvo su momento" por lo que le están "muy agredecidas", pero ha añadido que el significado actual del movimiento es de "enfrentamiento y desprecio al varón". Desde 'Women of the World' apuestan por un movimiento "sin enemigos" y con libertad para que "cada mujer elija la feminidad que quiera".

Finalmente, Tamayo ha reconocido que esta plataforma ha "sacado los pies de lo políticamente correcto y del discurso establecido" y que en algunas materias como la conciliación laboral tienen puntos de vista compartidos con el programa de VOX, Ciudadanos, Partido Popular e incluso con Podemos, ya que con los últimos comparten la lucha contra los vientres de alquiler.