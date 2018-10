Maquinistas de Metro se manifiestan con mascarillas para exigir la dimisión de Carabante por amianto

Publicado 09/03/2018 14:59:44 CET

Maquinistas de Metro de Madrid se han manifestado este viernes frente a la Asamblea de Madrid con mascarillas para pedir la dimisión del consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, por no firmar un documento en el que se asegure que la salud de los trabajadores y de los viajeros no corre peligro por la presencia de amianto.

Carabante ha comparecido este viernes en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Cámara regional para informar de la presencia de amianto en trenes y estaciones del suburbano, así como de las gestiones que se han tomado para eliminarlo; a instancias de Podemos y PSOE.

Por este motivo, el miembros del Sindicato de Maquinistas de Madrid y trabajadores del suburbano se ha concentrado a las puertas de la Cámara de Vallecas al grito de 'Carabante dimisión', portando mascarillas y una pancarta en la que se podía leer: 'Por la salud y seguridad de viajeros y trabajadores de Metro. Carabante dimisión. Reconocimientos médicos ya'.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del sindicato de Maquinistas, Juan Antonio Ortiz, ha asegurado que han propuesto al consejero delegado del suburbano que les firme un documento que les certifique que están trabajando en "un ambiente salubre" y que "los viajeros no corren peligro; pero ha indicado que "no lo quiere firmar" y que, por ese motive, piden su dimisión. En caso de que Carabante firmara dicho documento, dejaría de hacer huelga y no exigirían su cese.

"De la comparecencia espero mentiras. El consejero lleva 15 meses y llevamos un año haciendo huelgas y decía que era cabezonería nuestra y ahora se ha demostrado que es un problema real, que tenemos en Madrid el estudio de amianto que lo llevamos pidiendo un año y el consejero nos tachaba de cabezones", ha criticado Ortiz, al mismo tiempo que ha señalado que recibió "con sorpresa" la noticia de la existencia de este material en las instalaciones de Metro a través de los medios de comunicación.