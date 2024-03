Marea de Residencias defiende en la Asamblea que "no hubieran muerto igual" y que las familias no han "pasado página"

PP la acusa de venir a la Cámara "a hacer política" y "retorcer el dolor" y Vox le advierte de que "la revancha no es buena"



La portavoz de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familiares (Ademaf) y de Marea de Residencias, Carmen López, ha defendido este lunes ante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid que los mayores fallecidos en estos centros durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 "no hubieran muerto igual" y que las familias no han "pasado página".

López ha afeado así las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno del Parlamento regional sobre la derivación de estos residentes a centros hospitalarios durante lo peor del virus.

"Me gustaría terminar diciendo alto y claro que no, todas las víctimas no hubieran muerto igual, todas las víctimas no hubieran muerto, no, tampoco hubieran muerto lo mismo en un hospital que en una residencia, porque si hubieran muerto en un hospital lo hubieran hecho ejerciendo su derecho a la sanidad y a una muerte digna", ha espetado la portavoz de estas asociaciones, quien ha añadido que las familias no cejarán "hasta encontrar justicia, verdad y reparo".

"No, las familias no hemos pasado página, no olvidaremos y no cejaremos", ha subrayado López, quien ha comparecido en la Comisión, invitada por el Grupo Socialista, para informar sobre medidas necesarias para abordar la situación de las residencias de mayores en la región.

Tras protagonizar un rifirrafe con el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Rumayor al inicio de su intervención sobre el objeto de la misma, Carmen López ha reclamado "mucho más personal" en las residencias de las que hay a día de hoy, así como "caminar hacia un enfoque centrado en las necesidades de las personas", lo cual "requiere de una mayor unificación de los cuidados hacia modelos asistenciales integrales".

Esto, a juicio de la representante de Marea de Residencias y Ademaf, requeriría "triplicar la inversión como mínimo", tras lo que ha abogado por "dotar del valor que realmente les corresponde a las profesiones ligadas a los cuidados".

Favorecer la creación de sistemas de inspección en los centros que "garanticen el cumplimiento de unos mínimos estándares de calidad" y la implicación de "todas las instituciones" han sido otras de las peticiones de Carmen López, quien ha abogado por un sistema público de residencias frente al "grave problema la mercantilización de los cuidados".

"ALGO ASÍ PODRÍA VOLVER A SUCEDER"

Para Carmen López, en caso de sufrir una "crisis similar" a la ocurrida en 2020, "algo así podría volver a suceder", al hilo de lo cual ha censurado la "falta de información y ocultación y engaños sobre la situación real a los familiares".

"Desde los primeros momentos se supo que las personas que vivían en residencias iban a ser las más vulnerables al virus. Aún así, lo que se decidió fue elaborar unos protocolos de exclusión que impedían el traslado de estas personas a los hospitales, donde hubieran podido salvarse o, al menos, morir dignamente", ha remarcado López, quien ha incidido en que "tampoco se medicalizaron las residencias, como se había anunciado, y se creó un hospital de campaña en Ifema donde no se derivó a los residentes". "Allí solo llegaron 23", ha asegurado.

La intervención de Carmen López ha provocado la respuesta de la diputada del Grupo Popular Esther Platero, quien ha lamentado que "en vez de venir mejorar vida mayores", haya acudido a "hacer política" y a "retorcer el dolor" junto a un PSOE que ha "traspasado todas las líneas rojas de la decencia en esta Cámara".

Durante la intervención de Platero se han vivido algunos momentos de tensión en la Comisión, especialmente durante sus alusiones al denominado 'caso Koldo' de presuntas irregularidades en la adquisición de material durante la pandemia por parte del Gobierno de España y algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

Por parte de Vox, el parlamentario Ignacio Arias ha advertido a López de que "la revancha no es buena", pero sí se ha mostrado de acuerdo con la interviniente en la necesidad de "la profesionalización del sector" y ha apostado por "atender con la dignidad que merecen estas personas" sin entrar en "la guerra entre público y privado".

"Querer saber la verdad y que se investigue no es revancha, es justicia, y que las familias puedan tener paz", ha subrayado la socialista Lorena Morales, quien ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de no haber "aprendido nada" de la pandemia, sobre lo que ha constatado las "carencias" que sigue presentando, a su juicio, el modelo de residencias públicas de la región.

Por último, el diputado de Más Madrid Diego Figuera ha puesto el foco en la "necesidad de una Ley de Residencias" y ha afeado que el PP esté "obstaculizando el diagnóstico" que permita mejorar la atención en residencias, apoyado en este caso por "la tibieza de Vox".