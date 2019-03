María Espinosa no concurrirá a las primarias de Podemos porque "no se encuentra cómoda con el rumbo del proyecto"

Publicado 04/03/2019 15:14:28 CET

La diputada autonómica María Espinosa no concurrirá al proceso de primarias de Podemos abierto este sábado para elegir su lista a las elecciones regionales de mayo porque "no se encuentra cómoda con el rumbo del proyecto en los últimos años".

"Después de darle vueltas, he decidido que es el momento de dar un paso a un lado y sumar al cambio político desde otro lugar y no desde el escaño. En Podemos, los mandatos de los cargos públicos están limitados porque nadie, absolutamente nadie, es imprescindible y no hace falta ser diputada o concejal para ser parte activa del cambio político", ha señalado este lunes en un mensaje en Facebook.

Espinosa, que pertenece a la gestora de Podemos en la Comunidad de Madrid, ha confesado que "está harta de los conflictos internos y triste porque ha visto cómo se ha roto el espacio del cambio en la región". "Por ello, me parece honesto, coherente y responsable no repetir como diputada regional de Podemos en estas circunstancias", ha añadido.

La parlamentaria regional, que pertenece a la gestora de Podemos en la Comunidad, ha mostrado desde hace años muy cercana a Ramón Espinar, que dimitió como secretario regional de Podemos porque quería un acuerdo con Íñigo Errejón, entre otras razones.

"Continuaré trabajando por ganar las elecciones y por conseguir las alcaldías de los municipios. Y seguiré construyendo el Podemos en el que creo: un proyecto ganador y de mayorías, que sume y trabaje por la unidad y que siempre ponga por encima de los intereses de partido, los intereses de la ciudadanía", ha comentado la diputada.

Para María Espinosa ha sido "un lujo ser una voz" de Podemos en el Parlamento regional y "plantarle cara a la corrupción que tanto dinero público ha saqueado, denunciar que las instituciones no son un chiringuito y que los servicios públicos deben dejar de ser el negocio de unos pocos". "Espero haber estado a la altura", ha proseguido para confirmar que agotará la legislatura como diputada y seguirá haciendo política "como siempre ha hecho: con ilusión y al lado de la gente".

Espinosa llegó a la Asamblea de Madrid como diputada de IU hace ocho años y dimitió en febrero de 2015 acompañando a la también diputada y candidata por entonces de IU a la Comunidad, Tania Sánchez, enfrentada a la dirección regional del partido. Ambas formaron luego 'Convocatoria por Madrid', una plataforma que acabaría integrándose en Podemos y por la que ella entró de nuevo al Parlamento regional en mayo de 2015.

No obstante, mientras que Tania Sánchez, que luego fue elegida diputada nacional, pasaría de apoyar a Pablo Iglesias en Podemos a las tesis de Íñigo Errejón --con el que ahora concurrá a las elecciones regionales en la candidatura de Más Madrid--, Espinosa se alió con el oficialismo representado en la Comunidad por Ramón Espinar, ayudándole en la campaña electoral en la que se convirtió en secretario regional y consiguiendo luego puestos importantes en la dirección del Grupo Parlamentario y en el órgano regional del partido.