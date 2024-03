Maroto acusa a Almeida de imponer una "censura autoritarista" a la oposición en el acto institucional del 8M

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de imponer una "censura autoritarista" a las voces de la oposición en el acto institucional por el 8M que tendrá lugar mañana en el Consistorio --al que sí acudirán como grupo político pero sin poder tomar la palabra-- y de hacer un "uso partidista" de la institución.

Desde la comisaría de Policía Municipal especializada en atención a la mujer, en el Paseo de la Chopera, Maroto ha reprochado a Almeida que haya decidido "que en este mandato impone una censura a los grupos de la oposición, como la del 25N", Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género.

"No es la forma de ejercer el Gobierno, que tiene que ser tolerante también con las voces de una oposición en un día en el que todas las miradas se ponen en las mujeres para seguir avanzando en derechos y libertades", ha manifestado la edil socialista.

En el PSOE no comparten "esta manera de aislar a la oposición". "Vamos a estar en el acto institucional porque por encima de todo para nosotros lo importante es que desde el Ayuntamiento se alce ese compromiso con el 8M".

Maroto ha insistido en la "censura impuesta de una manera autoritarista" por parte de Almeida "porque no se ha hablado con los grupos, no ha habido participación a la hora de definir el acto institucional", lo que ha vinculado con un "uso partidista" de la institución.

"Los madrileños y madrileñas no se merecen que sólo la voz del PP se escuche cuando somos muchas las voces que estamos alineados en el fin común, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Si tenemos el mismo objetivo, ¿por qué no trasladar al conjunto de la ciudadanía madrileña este compromiso?", ha planteado.

También ha recordado que el PSOE presentó en el Pleno de febrero una declaración institucional con motivo del 8M pero "fue rechazada porque ni PP ni Vox aceptaron que se aprobara en la Junta de Portavoces".

"Estos son los hechos. No podemos avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres si desde la política, con las distintas miradas, no consensuamos medidas y, sobre todo, el compromiso político. Y nos parece que no dejar hablar mañana a la oposición es una manera de no dejar hablar a muchas mujeres que, a través de los partidos políticos de la oposición, pueden alzar la voz por esta lucha que es de todos y de todas", ha destacado.