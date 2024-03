Maroto condena la "censura" de Almeida y apoya a las trabajadoras de SAVG reclamando más inversión en igualdad

Le parece "muy bien los eslóganes pero hay que llevarlos a las políticas"



MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha condenado la "censura" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al impedir a la oposición tomar la palabra en el acto institucional del 8M, para pasar a mostrar su apoyo a las trabajadoras de la red municipal contra la violencia de género reclamando más inversión en igualdad.

"Las mujeres queremos estar, queremos tomar decisiones. Para nosotras el poder es fundamental porque las cosas cambian si invertimos en igualdad y hacemos avanzar la sociedad", ha declarado Maroto a la prensa tras salir del acto institucional.

Desde CentroCentro ha cargado contra la "censura" de Almeida en este 8M porque, al igual que ocurriera el 25N, "a los partidos políticos de la oposición no se les ha dejado hablar". "No entiendo que, si compartimos objetivos, por qué la voz de la oposición, del PSOE hoy no se ha podido escuchar", ha señalado.

"Seguiremos haciendo feminismo en el Ayuntamiento, exigiendo que este nuevo compromiso que hoy asumimos se traslade a las políticas que el Ayuntamiento tiene que hacer para favorecer la igualdad de oportunidades", se ha comprometido.

"NO TODO SE ESTÁ HACIENDO BIEN EN EL AYUNTAMIENTO"

Minutos después, Maroto secundará la protesta de la red de trabajadoras contra la violencia de género "para visibilizar la precariedad de la atención de los recursos" por parte de la Administración municipal y "exigir soluciones inmediatas a la insostenible situación" en la que se encuentran, explicaban días atrás.

"Eso significa que no todo se está haciendo bien en el Ayuntamiento, especialmente cuando las trabajadoras de esta red utilizan el 8 de marzo para hacer huelga, a las que, por supuesto, vamos a acompañar", ha indicado.

DE ESLÓGANES A POLÍTICAS

Los socialistas van a "exigir inversión en igualdad porque es tanto como hacer avanzar a la sociedad madrileña y porque invertir en igualdad es también hacer una sociedad mejor".

"Las palabras que hoy nos ha trasladado el alcalde se tienen que convertir en hechos y esto no lo estamos viendo en el PP, un partido que vota en contra del salario mínimo multiprofesional, que está votando en contra de que las mujeres tengamos mejores salarios. Es un partido que vota en contra de leyes tan importantes como la de paridad, a debate ahora en el Congreso, y es ponerle trabas al avance de las mujeres en una sociedad más viva e igualitaria", ha enumerado.

A Maroto le parecen "muy bien los eslóganes pero hay que llevarlos a las políticas y si por algo se reconoce el PP es por el ir en contra de las mujeres". La edil ha comprometido el trabajo del PSOE "para que en el Ayuntamiento las palabras se conviertan en hechos" y "no palabras que se las lleva el viento".