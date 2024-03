Maroto critica que, por "los mismos hechos", cuando le pasa al PSOE es corrupción y cuando es al PP resulta ser estafa

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado que, "por los mismos hechos", cuando le pasa al PSOE es "corrupción" pero cuando le ocurre al PP resulta que es una "estafa".

Desde ARCOMadrid, Maroto ha reaccionado así a las palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después también de que el PSOE esté estudiando llamarle a la comisión de investigación por las mascarillas en el Congreso de los Diputados.

Tras recordar que Almeida lleve sumando días en los que "pide sin pudor" la dimisión de la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, para la socialista esa exigencia del 'popular' se produce "por unos hechos que son los mismos que se produjeron en la pandemia en el Ayuntamiento de Madrid y con los que estafaron a todos los madrileños 11 millones de euros".

"Son unos hechos, insisto, que son los mismos, pero cuando le pasa a un gobierno socialista es corrupción, pero cuando le pasa al PP es estafa", ha criticado la portavoz del PSOE, después de insistir en que son "casos similares" y por los que "Almeida no asumió ningún tipo de responsabilidad política".

Maroto ha defendido a Armengol, quien "ha justificado muy bien los hechos de los que se la acusa", para pasar a reclamar que Almeida acuda a esa comisión de investigación. "Si no tiene nada que ocultar es bueno que, con luz y taquígrafos, nos explique primero a los madrileños y luego al conjunto de la sociedad española qué pasó en este Ayuntamiento, cuando nos estafaran 11 millones de euros", ha argumentado.

Quieren saber "qué pasó para que no se vuelva a repetir porque los hechos son muy graves. No hay responsabilidad penal pero sí hay responsabilidad política, que nunca se asumió". "Si no tiene nada que ocultar entendemos que nos debería contar con luz y taquígrafos cuál fue esa trama de corruptelas de comisionistas por la cual, de la mano de su primo, llegaron estas personas a contactar con el Ayuntamiento y a estafarnos 11 millones de euros", ha reclamado.

"Basta ya de doble moral. Si para el PP lo que pasó con las mascarillas en el Covid fue una estafa, no puede ser que un caso similar en Baleares sea corrupción", ha afirmado Reyes Maroto, que ha recomendado al alcalde que, "antes de juzgar a Armengol, se juzgue él".