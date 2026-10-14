Maroto reprocha cualquier vandalismo que haya habido en Sol y defiende acampada "pacífica" que representa "la dignidad"

Grupos de personas pasean junto a la acampada en la Puerta del Sol, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). Vox ha presentado este martes una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reprochado cualquier acto de vandalismo que se haya podido producir en la Puerta del Sol para defender una acampada "pacífica" que representa "la dignidad".

Maroto se ha posicionado así desde esa plaza, donde ha acompañado a los profesionales de la educación en huelga, después de que este martes el Ayuntamiento enviara otro requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, exigiéndole el levantamiento de la acampada al percibir "un notable crecimiento del asentamiento con la instalación de nuevas tiendas", con consecuencias directas en una hipotética evacuación, además de la presencia de "grupos radicales de extrema izquierda" y "daños patrimoniales" en la plaza.

"Al alcalde y al PP se le están atragantando las movilizaciones sociales. Hoy los jóvenes en Madrid lo que están reclamando son condiciones dignas para vivir. Esto es lo que están reclamando en la acampada de Sol de una manera pacífica", ha defendido Maroto. "Y si ha habido algún vandalismo desde luego yo lo reprocho", ha apostillado.

La socialista tiene claro que Madrid tiene que ser "un ejemplo de la defensa de lo público y no un escaparate de esos fondos buitre amigos de Almeida, que solo se sentó a mediar para ayudar a Maricarmen cuando su amigo, el de Urbagestión, le llamó".