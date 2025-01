Martín afea el viaje de Ayuso a Perú: "Se escapa de dar explicaciones sobre las muchas dudas de su entorno y gestión"

Dice que la calidad democrática en la región es "verdaderamente grave" tras un informe

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado este viernes el viaje que está desarrollando en Perú la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa así de "escaparse de dar explicaciones, cuando lo que correspondería, precisamente ahora más que nunca, es que las diera sobre las muchas dudas que hay acerca de su entorno y acerca de su propia gestión".

"De verdad, no hace falta cruzar el charco para abrazar las urgencias sociales. Lo reclamamos aquí continuamente. Solo tiene que cruzar la M-30 para darse cuenta de las muchas necesidades que hay en esta región, para las cuales les pedimos reiteradamente compromiso y ayuda, coordinación y a las cuales se niegan. Creo que no hace falta que se vaya a cruzar el charco; muy bien que viaje por el mundo, no sé si también que sea sufragado por los madrileños, pero, desde luego, creo que para hablar de urgencias sociales lo que tiene es que atender a las muchas realidades a las que normalmente niega Madrid y a las que no responde cuando nosotros les pedimos coordinación", he ha reprochado.

Martín cree que es el momento de las respuestas y explicaciones de Ayuso y que en "esa República Independiente de la Puerta del Sol que se ha generado pasen a ser responsables de una vez, porque ya señalaba en un informe hace pocos días la degeneración democrática que estamos padeciendo en la Comunidad de Madrid".

"Creo que es imprescindible que la señora Ayuso pase a dar explicaciones, porque, si no, la calidad democrática de esta región va a seguir en una decadencia que no podemos soportar. Venimos de décadas de corrupción que ha llevado a presidentes de la Comunidad, a consejeros a la cárcel, sentenciados, y ahora estamos rodeados de estos chanchullos del entorno de la señora Díaz Ayuso, sobre los cuales tiene que dar explicaciones, y más cuando ella ha avalado el que con recursos públicos se la pase a defender, pues nos tiene que explicar de qué se la tiene que defender exactamente", sostiene.

PETICIÓN DE DIMISIÓN POR "REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA"

El representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que Ayuso mintió "y ha sostenido esa mentira durante muchos meses", en referencia a la situación fiscal de su novio, Alberto González Amador, y eso le ha llevado a pedir su dimisión reiterada por "regeneración democrática".

"Para afrontar las enormes responsabilidades que conlleva la Presidencia de una comunidad autónoma como Madrid, creemos que hay que dar ejemplo y, en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento del dar explicaciones a los madrileños, la señora Ayuso no ha cumplido. Desde luego que sus mentiras, en las cuales vino a sostener lo que el día anterior su jefe de gabinete había informado, había conseguido a través de ese bulo desinformar a la ciudadanía, sirvió para que al día siguiente Díaz Ayuso sostuviera esa mentira en una declaración institucional, una mentira que sigue propagando día tras día", ha esgrimido.

El representante estatal en Madrid ha insistido en la que la calidad democrática en la región es "verdaderamente grave". "Se acaba de constatar, se acaba de actualizar desde esa valoración independiente del informe de Hay Derecho el cómo esas modificaciones legislativas promovidas desde el gobierno de la Comunidad de Madrid inciden en ese deterioro democrático de la región. Hablamos de la situación en Telemadrid que todos conocemos y que a todos nos lleva a echarnos las manos a la cabeza cada vez que tenemos ocasión de ver cómo 'TeleAyuso' hace su trabajo igualmente sucede con otro Consejo de Transparencia o con la Cámara de Cuentas", ha indicado.

Por eso, Martín quiere que se corrija esa situación. "Esto de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio le viene muy bien a la señora Díaz Ayuso cuando habla de falta de democracia en nuestro país, cuando la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid es de esta degeneración democrática tan grave como se ha señalado en este informe independiente como consecuencia de las últimas decisiones legislativas en la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

INVESTIGACIÓN AL FISCAL GENERAL POR REVELACIÓN DE SECRETOS

Por otro lado, preguntado también por los periodistas sobre la imputación del fiscal general del Estado de un posible delito de revelación de secretos en el caso del novio de la titular del Gobierno regional, Francisco Martín ha mostrado su "respeto absoluto" a la labor de la justicia, pero mantiene su "sorpresa continua" por cómo está procediéndose en esta instrucción de este caso.

"Parece que las propias declaraciones de los periodistas que han dejado claro cómo se ha desarrollado todo son quizá ignoradas por los jueces y eso es algo bastante sorprendente. Veremos cómo evoluciona todo. Yo sigo insistiendo en que no nos debemos dejar confundir por lo importante del asunto. No miremos al dedo, miremos a la luna y la luna son esos delitos que la pareja de la señora Díaz Ayuso ha confesado", ha apuntado.

Delitos que, según ha continuado el delegado del Gobierno, están alrededor también de las contrataciones de la Sanidad pública de una empresa que a su vez es el principal cliente de la pareja de la señora Díaz Ayuso, "y es ahí donde tienen que darse todas las explicaciones".

Por ello, confía que "de una vez por todas" se aborde esta cuestión con este enfoque "y no con las distracciones permanentes que desde el entorno de la señora Ayuso están promoviendo y, en algunos casos, están consiguiendo el distraer alrededor de cuestiones que son colaterales cuando lo fundamental son los delitos en el entorno de la Díaz Ayuso y por los cuales debe dar explicaciones urgentes".