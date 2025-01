Martín respeta la imputación del fiscal en el caso del novio de Ayuso pero pide hablar "del fondo del asunto"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante el acto conmemorativo de celebración del 46º aniversario de la Constitución Española en la Real Casa de C

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante el acto conmemorativo de celebración del 46º aniversario de la Constitución Española en la Real Casa de C - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este martes que respeta la imputación del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo en el caso de las supuestas filtraciones de datos fiscales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero pide que se hable "del fondo del asunto", de los "delitos que ha confesado" haber cometido Alberto González Amador.

"Seguimos hablando del dedo y no de la luna. Aquí realmente estamos enredados alrededor de unas filtraciones sobre un supuesto correo electrónico. El Juzgado ha decidido que tengan esta reformulación, este análisis. Lo respeto completamente, pero creo que el fondo del asunto es del que todavía no se está hablando como merece y que, desde luego, creo que se pondrá en su lugar. Ese señor particular al que se defiende desde los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, pues tendrá que comparecer ante la justicia y será quien sea juzgado por unos delitos que él ha confesado haber cometido", ha indicado, a preguntas de los periodistas, tras la toma de posesión del nuevo comisario local de la Policía Local en Leganés.

Por lo tanto, el representante del Gobierno central en Madrid considera que "el verdadero delito" está en el origen de toda esta cuestión pese a que ahora se esté "nuevamente distraídos alrededor de quien ha desmentido un bulo" y "quienes han propagado ese bulo para tapar ese delito que sí que está reconocido por parte de ese señor particular, insisto, defendido con bienes públicos".

"Estamos en esto de las filtraciones, que tiene muy entretenido a mucha gente, pero creo que el fondo del asunto son los delitos que sí se han confesado que se han cometido, y es ahí donde la señora Díaz Ayuso tendrá que pasar a dar explicaciones. Digo que tendrá que pasar a dar explicaciones porque la señora Ayuso ha confesado haber autorizado al señor Miguel Ángel Rodríguez para defenderla, por lo tanto pasa a ser el 'caso Ayuso'", ha valorado.

Es entonces, ha continuado Fran Martín, donde la señora Díaz Ayuso "tendrá que explicar de qué hay que defenderla. "De quizá ser la máxima responsable de una Sanidad pública que es el principal cliente de su pareja y por lo tanto, que está detrás de ese fraude fiscal, que él ha cometido, quizá es una de las cuestiones que tendrá que explicar, y no negarse sistemáticamente a que se investigue esta cuestión, como ha sucedido en la Asamblea de Madrid a lo largo de los últimos meses", ha deslizado.