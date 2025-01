Más de 18.000 personas ensayan en las cabinas de Condeduque, la joya escondida en Madrid: "Ha sido una salvación"

El centro cuenta con 15 cabinas y se puede reservar de forma gratuita con el carnet de biblioteca

La Biblioteca Musical Víctor Espinos, ubicada en Condeduque, no es un centro cultural cualquiera. Más allá de libros para niños o historias de ficción, reserva salas de ensayo para aquellos artistas que viven en la capital. Así, un total de 18.374 usuarios utilizaron las cabinas en 2024.

"Tenemos una joya escondida en el corazón de Madrid. Aquí fomentamos la práctica individual y la grupal, así como el bienestar emocional. La música nos hace felices y la cultura es el alma de una ciudad", remarca el director de Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento, Emilio del Río, en declaraciones a Europa Press.

Desde jóvenes hasta personas mayores, el espacio cultural ha visto pasar a cantantes de rock, coros y grupos de música clásica. Para Del Río, esta biblioteca musical "sigue siendo uno de los grandes lugares desconocidos de la capital", a pesar de la alta demanda que registran cada día. "Ojalá pudiéramos duplicar las instalaciones", añade.

Según sus datos, los usuarios han disfrutado más de 29.803 horas en las salas de ensayo el año pasado. En concreto, el centro cuenta con 15 cabinas: seis cabinas individuales con piano, seis cabinas individuales para instrumento, una cabina individual con contrabajo y dos cabinas para grupo de 2 a 4 personas con piano. El tiempo de reserva es de una hora y media a través de cita previa con el carnet de biblioteca.

Además, en el Torreón hay tres salas para grupos rock o similares y una de coros y cámara que se pueden reservar por dos horas. El director de Bibliotecas y Museos del Consistorio recalca que en estas salas de ensayo todo el mundo puede tocar "sin molestar". Es decir, cualquier músico puede ensayar con su trompeta, piano, trombón o violín. "Es un lugar único en Madrid, sobre todo si estás empezando en este mundo", destaca.

"HA SIDO UNA SALVACIÓN"

Hace unas pocas semanas, Marcela, violonchelista argentina, conoció este lugar. "Estaba buscando un lugar donde estudiar y me recomendaron este sitio. Estoy muy agradecida porque las salas son perfectas para ensayar. Ojalá venir todos los días", señala en declaraciones a Europa Press.

Esta estudiante de máster explica que "pensó que sería difícil conseguir sala", pero ha tenido "muy buena experiencia". "Necesito practicar siempre y en casa no puedo hacerlo por el volumen. No me puedo creer aún que tengamos un espacio gratuito para esto", asegura.

Por su parte, Marcelino, una persona mayor que toca la trompeta desde hace bastantes años, destaca las vistas de las cabinas. "Son unas salas muy cómodas", recalca. En la misma línea, Eric, un saxofonista extranjero que prepara su concierto este fin de semana con 'Shrizz & The Kiddz', celebra poder tener un espacio para ensayar porque "en casa es imposible".

Mientras, en las salas de coros, un pequeño grupo de teatro también utiliza las instalaciones para ensayar su obra 'Su!c!d!o', que estrenará en febrero en el Teatro Lagrada. "Desconocíamos que existía la posibilidad de hacer ensayos en un lugar como este. En una de las escenas de nuestra obra sale una cantante, entonces tenemos que prepararnos para la parte musical", detalla Wada.

Su compañero Eduardo aplaude que un lugar histórico como Condeduque "dé la posibilidad a los artistas de disfrutar de un espacio público y gratuito". "Hemos reservado de forma sencilla y también hemos conocido la oferta cultural que hay en el centro. La verdad es que ha sido una salvación contar con este lugar para nuestros ensayos", insiste.

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA MUSICAL

La Biblioteca Musical se fundó en 1919 con la colección que reunió el musicólogo y crítico Víctor Espinós y su principal objetivo fue disponer de una instalación y de unas colecciones para acercar la música y su estudio a personas que, por su condición social, no tenían fácil acceso a partituras e instrumentos.

En 1922, editó su primer catálogo, que recogió más de 6.000 partituras y en 1932, se creó el servicio de préstamo de instrumentos, único en su momento en toda Europa. En la actualidad, se ha convertido en un referente para muchos de los que han estudiado música en Madrid en estas décadas.

Asimismo, la biblioteca cuenta con una imprescindible colección especializada en música con libros, partituras, métodos de enseñanza y registros audiovisuales y sonoros en distintos soportes (más de 100.000 documentos).

A estos fondos hay que sumar la colección de instrumentos musicales para préstamo que la biblioteca pone a disposición de los madrileños. Es una colección que, por su calidad y singularidad, es una de las más relevantes del país, sobre todo en música española. En 2024, prestaron un total de 567 instrumentos.