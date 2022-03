Más de 3.200 agentes están desplegados en la región desde hoy para garantizar el abastecimiento y servicios esenciales

Mercedes González convoca el lunes a asociaciones del sector del transporte en Madrid pero no a la plataforma convocante de la huelga

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Un total de 3.270 agentes (1.600 de Policía Nacional y 1.670 de Guardia Civil), están desplegados en toda la región desde primera hora para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y garantizar el abastecimiento ante la huelga de transportistas, ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en Madrid.

En tota España, 23.798 agentes participan en el dispositivo desplegado en las carreteras del país para garantizar el trabajo de los transportistas.

La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha convocado a importantes asociaciones del sector del transporte. El objetivo de este encuentro, que tendrá lugar a las 16 horas del próximo lunes, es escuchar a los transportistas y conocer los problemas que están teniendo para poder trabajar, además de ponerse a su disposición para que puedan desarrollar su actividad con normalidad.

A la reunión también asistirán el jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto, y el general jefe de la Zona de Madrid de la Guardia Civil, José Antonio Berrocal.

De momento, han confirmado su asistencia Antonio Villaverde, presidente del Comité Madrileño del Transporte por Carretera (CMTC) y de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA); Olga Azcue, secretaria del CMTC; José Luis Pilas, vicepresidente de ATA; Sergio Simón, gerente de la Asociación Empresarial de Mensajería (AEM); Antonio García, secretario general de la Agencia de Transportistas Asociados; Cristóbal San Juan, presidente de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM Madrid) y Jorge Somoza, director; Juan José Gil (presidente de Fenadismer Madrid); María Teresa del Portillo, presidenta de Tradisma, y Jesús María Sánchez y Rafael Aguilera (director gerente de Organización Empresarial de Logística y Transporte Uno).

Sin embargo, no han invitado a la reunión a la autodenominada Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, convocantes de los paros y los piquetes de estos días porque, según han indicado a Europa Press desde la Delegación, "son minoritarios, no tienen casi representatividad, no están en ninguna federación o confederación, ni han estado en negociaciones o conversaciones anteriores, al contrario que las convocadas, organizaciones importantes integradas en la Comunidad de Madrid en el Comité Madrileño del Transporte por Carretera".