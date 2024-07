Más de 65.000 personas han visitado el Museo de la Felicidad en 9 meses, "un viaje para transformar el estado de ánimo"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 65.000 personas han visitado el Museo de la Felicidad de Madrid en sus primeros nueve meses de vida, todo un éxito en "este viaje interactivo para transformar el estado de ánimo".

Así lo ha indicado en una reciente entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press el director del Museo, Pablo Claver, que ha destacado la misión y el impacto del museo, ubicado en la calle Ronda de Valencia número 8. Abierto desde hace nueve meses, el museo está destinado a un público de todas las edades y condiciones.

"Nuestro objetivo es impactar en la felicidad de las personas que nos visitan. Sabemos que no se puede ser feliz todo el año, es necesario experimentar todas las emociones, incluidas las negativas. Sin embargo, muchos días no hay impedimentos para ser felices y no lo somos, y ahí es donde queremos incidir, ofreciendo experiencias inmersivas que puedan cambiar ese estado de ánimo", ha señalado.

El museo tiene casi 700 metros cuadrados y tres plantas y cuenta con una amplia variedad de atracciones interactivas. "Tenemos un 'felizómetro', un termómetro emocional que mide cómo entran y salen los visitantes. Procuramos que accedan sonrientes, les hacemos un pasillo de honor y todo. Además, lo primero que encuentran son dos camas elásticas para que den unos saltitos y se desestresen", ha explicado.

Entre las atracciones más destacadas de esta diferente pinacoteca se encuentra una discoteca con las diez canciones más felices para cantar y bailar. "Un neurocientífico ha analizado millones de canciones con un algoritmo para seleccionar las más felices", ha detallado Claver. También hay una sala de desestrés con un saco de boxeo y una serie de artefactos y pelotas antiestrés.

El Museo de la Felicidad de Madrid también ofrece experiencias inmersivas como un 'abrazómetro', donde los visitantes pueden activar un abrazo de corazón a corazón pensando en un ser querido. "Es un abrazo que aumenta el nivel de oxitocina en nuestra sangre. También tenemos abrazadores pequeños que la gente puede comprar y donar a las personas que más lo necesitan", ha manifestado el director.

INSPIRADO EN UN MUSEO DE CONPENHAGUE PERO MEJORADO

Durante la entrevista en 'Canal 33 TV', Claver, psicólogo de formación y emprendedor y líder de equipo en su profesión, comenzó en la pandemia a desarrollar la idea de este museo en España y así se inspiró en el único museo de la felicidad existente en el mundo, situado en Copenhague.

"En enero de 2021, durante la tormenta Filomena, empecé a buscar la manera de traer esa experiencia a Madrid. Le propusimos al Instituto de la Felicidad en Copenhague combinar su museo con experiencias inmersivas para transformar a las personas", ha explicado.

Con mucho trabajo y tesón logró abrir en septiembre de 2023. "El museo ha recibido más de 65.000 visitantes en sus nueve meses de funcionamiento. Han pasado personas de todas las edades y con historias increíbles. Un día vino un grupo de empresa y se reunieron todos los del departamento de talento, incluso una persona que no pudo asistir por estar en quimioterapia participó virtualmente, y al final todos acabaron llorando de emoción", ha contado como ejemplo de lo que allí se vive.

Claver también destaca la importancia de la colaboración con asociaciones y fundaciones con el Museo de la Felicidad madrileño. "Tenemos alianzas con la Fundación Mundial de la Felicidad de Nueva York y Mensajeros de la Paz. Nos gusta colaborar con asociaciones para que sus asociados puedan vivir una experiencia memorable", ha subrayado.

El espacio está diseñado para ser inclusivo y accesible. "Una de nuestros principales visitantes son personas con capacidades diferentes. Todas las experiencias están adaptadas para que todos puedan disfrutar de ellas", ha destacado.

Además de las atracciones interactivas, el museo ofrece talleres educativos. "Hasta el 31 de agosto tenemos talleres de yoga de la risa, abrazoterapia y el sabor de la felicidad, donde enseñamos a comer con los ojos cerrados. Siempre estamos analizando nuevas experiencias para reflexionar y educar con rigor científico", ha indicado su director.

PLANES DE EXPANSIÓN

En cuanto a una futura expansión, Pablo Claver tiene planes ambiciosos. "Estamos avanzando en Lisboa y Barcelona para extender el museo. También queremos llevar parte del museo a congresos y convenciones para que más gente conozca la felicidad", ha revelado.

El museo está abierto de lunes a jueves de 11:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:00 horas, y de viernes a domingo de 10:30 a 22:00 horas. La entrada general cuesta 15 euros y la reducida 12 euros, para personas mayores, niños, desempleados, profesores y personas con capacidades diferentes, etcétera.

El equipo de este espacio innovador está compuesto por 18 empleados con experiencia en el mundo museístico. "Somos tres socios gestores y todos venimos del mundo de los museos. Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia única y transformadora", ha apuntado.

El Museo de la Felicidad de Madrid también ha recibido varios premios por su innovación. Por ello, Claver anima a todos a visitarlo: "Merece la pena, vais a aprender técnicas para desarrollar fuera del museo. Queremos que todo lo negativo se quede fuera. Vengan con ropa casual y dispuestos a disfrutar de cosas nuevas".

NUEVAS EXPERIENCIAS

El museo está continuamente innovando y añadiendo nuevas experiencias. Por ejemplo, el show de magia interactiva del mago Miguel del Lucas. "Todos los días alguien sale llorando de emoción. No hay una receta mágica para la felicidad, pero queremos que la gente conozca y pruebe diferentes técnicas. El cerebro es fascinante y queremos que los visitantes lo conozcan y lo exploren", ha señalado.

Una de las experiencias más emocionantes es llamar a un ser querido, ha detallado Pablo Claver: "Hemos tenido momentos maravillosos. Desde una mamá llamando a su hija hasta un grupo de empresa que llamó a un compañero en quimioterapia".

El museo también admite visitas con mascotas y tiene experiencias de realidad aumentada con animales virtuales. "El beneficio emocional de las mascotas es enorme. Incluso las mascotas virtuales ayudan a mejorar la felicidad", ha descrito el director del Museo de la Felicidad de Madrid.

Claver ha ofrecido un consejo de felicidad. "Cuando os levantéis por la mañana, pensad y visualizad que todo va a salir bien ese día. Podéis venir solos, en pareja, con amigos, familiares o compañeros. Todos son bienvenidos", ha animado a todos los madrileños --que son el 70 por ciento de su público-- y al resto de visitantes al museo.